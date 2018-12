Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran bekam den Seegen einer Musikgröße

Selbst ein Musikgenie wie Ed Sheeran (27) kommt an seine Grenzen.

2017 eroberte Liam Payne (25) mit dem Song 'Strip That Down' die Charts. Der Hit stammt aus der Feder von Steve Mac (46) und Superstar Ed Sheeran. Doch als die beiden Songwriter das Lied verfassten, stießen sie auf ein Problem beim kreativen Prozess – für das sie die Hilfe einer Musiklegende benötigten.

Im Interview mit der britischen 'Music Week' plaudert Steve aus: "Ich erinnere mich noch daran, wie ich dachte, 'Die Bridge erinnert sehr an Shaggys 'It Wasn't' Me'.' Normalerweise würde man nun sagen, 'Okay, wir müssen das überarbeiten. Aber – und das mag ich besonders an Ed Sheeran – er meinte einfach, 'Nein, lass uns nachfragen, ob wir das so benutzen dürfen.'"

Sheeran kontaktierte daraufhin Hip-Hop-Star Shaggy (50), um seinen Segen für den Song zu bekommen. Der 50-Jährige war begeistert von 'Strip That Down' und erklärte den beiden Schreibern, sein Hit aus dem Jahr 2000 sei ebenfalls an einem anderen Lied angelehnt: Nämlich von dem Track 'Smile Happy' der Band War aus dem Jahr 1975.

Anstatt sich gegenseitig die Anwälte auf den Hals zu hetzen, unterstützten sich Shaggy, Steve Mac und Ed Sheeran untereinander – und so durfte Liam Payne 'Strip That Down' schließlich mit gutem Gewissen ins Mikrophon trällern. Ende gut, alles gut!

© Cover Media