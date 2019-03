Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: 49 Millionen Euro in Immobilien investiert

(Cover) - DE Star Style - Sänger Ed Sheeran (28, ‘Perfect’) verfügt über ein geschätztes Vermögen von umgerechnet fast 95 Millionen Euro. Doch das Geld soll nicht nur auf der Bank liegen, es soll auch arbeiten. Deshalb hat Ed nun 49 Millionen Euro investiert, um sein Vermögen zu vervielfachen.

Man hat nie genug

Laut Berichten der britischen ‘Sun’ soll Ed nun insgesamt 18 Wohnungen und Häuser in London und Suffolk besitzen. Zudem hat er eine Tapas-Bar im Londoner Stadtteil Notting Hill gekauft, die er in eine Live Music Venue verwandeln will. Vor Kurzem soll er zwei Wohnungen in der Nähe von Shoreditch, sechs Wohnungen in Hammersmith, drei Wohnungen in Holland Park, zwei Häuser in Chiswick, ein Haus und ein Restaurant in Notting Hill gekauft haben.

Ein Finanzexperte erklärte gegenüber der britischen Publikation: "Er ist unglaublich gewieft, sein Geld in den Wohnungsmarkt investiert zu haben. Indem er sich in London eingekauft hat, wo der Markt immer weiter wächst, kann er von seinen Mietern viel Geld einfordern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Mieter nicht einmal wissen, ihr Geld an einen Sänger zu überwiesen, der mehrere Millionen schwer ist."

Mit Immobilien mehr beschäftigt als mit Musik

In seiner Heimat Suffolk auf dem englischen Land besitzt Ed bereits vier Häuser, die auf einem Anwesen stehen. Vor zwei Jahren hatte der Musiker um eine Baugenehmigung für einen unterirdischen Pub gebeten, den er unter dem Anwesen einrichten will. Die Genehmigung ist inzwischen erteilt worden, wenn auch mit schweren Auflagen: Die Steine und Fliesen für den neuen Pub müssen zu dem Design der ehemaligen Scheune passen, die nun als öffentliche Kneipe fungieren soll. Das Haupthaus auf dem Anwesen in Suffolk hatte er 2012 für umgerechnet knapp eine Million Euro gekauft.

