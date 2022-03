Allgemein | STAR NEWS

Echt jetzt? Nathalie Volk soll wieder mit Frank Otto zusammensein

DE Deutsche Promis - Bei Nathalie Volk (25) reicht es allmählich für eine Beziehungs-Soap mit Cliffhangern und überraschenden Wendungen. Oder ist der vorerst letzte Hakenschlag im Liebesleben des Models vielleicht gar nicht so überraschend? Wie 'Bild' meldet, soll sie wieder mit ihrem Ex Frank Otto (64) zusammensein.

Immer wieder Liebe

Die beiden waren fünf Jahre ein Paar gewesen, bevor Nathalie den Unternehmer für den Rocker Timur verlassen hatte, diesem in die Türkei folgte und sich sogar verlobte. Es folgten TV-Interviews darüber, wie sich in der Beziehung mit ihrem Ex eingeengt gefühlt hatte. "Ich stand immer sehr unter Druck und habe mich meinem Partner davor angepasst", erzählte die ehemalige 'GNTM'-Teilnehmerin gegenüber RTL und sprach von "Liebe, die ich früher nicht hatte". Eine romantische Verlobung mit ihren Hells-Angels-Rocker mit Strand-Dinner wurde auf Instagram zelebriert, bevor plötzlich alles aus und Nathalie vorübergehend in New York war. Doch bevor man sich versah, gab es plötzlich Bilder aus dem Liebesurlaub auf den Malediven — mit einem Frankfurter Unternehmer namens Sammy.

Nathalie Volk hat einen Mann entdeckt

"Sammy ist interessant und geheimnisvoll. Ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. Außerdem ist er vergleichsweise zu meinen Ex-Partnern überaus intelligent", schwärmte Nathalie Volk im Pärchen-Interview mit 'Gala'. Vor wenigen Tagen erzählte eben dieser Sammy einem 'Bild'-Reporter: "Wie du wahrscheinlich weißt, habe ich vor ca. drei Wochen die Beziehung mit Nathalie beendet."

Jetzt wurde Nathalie wieder an der Seite von Frank Otto fotografiert — beim Planschen im Pool. Das Model wird von 'Bild' zitiert: "Ich habe gemerkt, dass Frank ein Mann ist… Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben. Meine ganzen Sachen haben auch nie die Hamburger Villa verlassen." Auch mit ihrer Mutter soll es wieder besser laufen — zu der war der Kontakt während der Timur-Beziehung abgebrochen. RTL fragte indes bei Frank Otto an, der durch eine Sprecherin ausrichten ließ: "Warum gibt es jetzt so eine Aufregung? Es ist doch normal, dass es ein gemeinsames Foto gibt, wenn sich zwei Menschen kennen." Es bleibt also spannend bei Nathalie Volk.

Bild: Daniel Reinhardt/picture-alliance/Cover Images

