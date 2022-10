Allgemein | STAR NEWS

Dwayne Johnson: US-Präsident? Nein, danke!

DE Showbiz - Schauspieler Dwayne Johnson (50) erteilte seinen Landsleuten eine Absage, was das höchste politische Amt seines Landes betrifft.

46 Prozent würden ihn wählen

Im vergangenen Jahr brachte eine Umfrage das Ergebnis, dass sich 46 Prozent vorstellen könnten, den ehemaligen Wrestler ins Weiße Haus zu wählen. Da hatten wohl viele den Wunsch, dass ein Bär von Mensch einen guten Eindruck als Präsident der Vereinigten Staaten hinterlassen würde. Viele haben da Kino mit Realität verwechselt, denn politische Erfahrung hat ihr Idol ja nicht, was natürlich noch nie jemanden von entsprechenden Ambitionen abgehalten hat. Vielleicht haben sie sich auch nur gewünscht, dass sich die Wrestler-Legende vor den Diktatoren dieser Welt aufbaut und sie allein durch seine körperliche Präsenz ins Einlenken bringt. Im Film kann das funktionieren, in der Wirklichkeit leider nicht. Und dann muss der so Gelobte ja auch wollen – das will er aber nicht.

Dwayne Johnson will nicht Präsident werden

Dwayne Johnson möchte sich nämlich lieber seiner Familie widmen als anstrengenden Staatsgeschäften. "Ich liebe mein Land und alle, die hier leben", erklärte der Hollywoodstar gegenüber 'CBS Sunday Morning' und wollte sich jetzt nicht fehlende Vaterlandsliebe nachsagen lassen. Doch es gibt Wichtigeres in seinem Leben. "Aber ich liebe es auch, ein Daddy zu sein. Ich weiß, wie es ist, ständig unterwegs zu sein und nicht da zu sein, als meine erste Tochter groß geworden ist." So etwas soll sich bei seinem Nachwuchs in der zweiten Ehe nicht wiederholen. "Meine erste Priorität sind meine Töchter. Das klingt alles super, aber ich will Daddy sein", erteilte der Superstar seinen Fans eine Absage, was eine politische Karriere betrifft. Für Dwayne Johnson zählen eben nur seine Töchter Simone (21), Jasmine (6) und Tiana (4). Und die Amerikaner*innen müssen sich dann nach einem anderen Präsidenten oder vielleicht ja auch nach einer anderen Präsidentin umschauen.

