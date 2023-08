Allgemein | STAR NEWS

„Es bricht einem das Herz“: Dwayne Johnson ist angesichts der Feuer auf Hawaii am Boden zerstört

DE Showbiz - Immer wieder erreichen uns neue Schreckensmeldungen aus Maui. Die hawaiianische Insel wird von verheerenden Bränden heimgesucht, die schon fast 100 Todesopfer gefordert haben. Die Welt ist erschüttert, und jetzt haben auch Stars reagiert, deren Wurzeln im Katastrophengebiet liegen — zum Beispiel Dwayne Johnson (51).

Dwayne Johnson will helfen

Die Mutter des Schauspielers ('Black Adam') wurde auf Hawaii geboren und der Star lebte selbst einige Zeit dort. In seiner Instagram Story erzählte der Darsteller am Sonntag (13. August), wie sehr ihm die Bilder der Zerstörung zusetzten. "Es bricht mir komplett das Herz, und euch auch, das weiß ich. Alles, was ich in den letzten Tagen gesehen habe, alles, was jede Stunde neu herauskommt, jede Minute, es bricht einem das Herz." Der Hollywoodstar bedankte sich bei denjenigen, die den Betroffenen Hilfe zukommen lassen. Er stünde in direktem Kontakt mit den Hilfsorganisation vor Ort und werde "so viel Information wie nur möglich" über Hilfs- und Spendenaktionen teilen. Dwaynes eigene Wurzeln liegen hauptsächlich in Samoa, doch durch seine Mutter fühlt er sich Hawaii sehr verbunden.

Jason Momoa appelliert

Es ist nicht nur Dwayne Johnson, der sich Sorgen um Menschen macht, die ihm nahestehen. Sein Kollege Jason Momoa (44, 'Aquaman') wurde auf Hawaii geboren. Am Freitag warnte er seine zahlreichen Follower auf Instagram, sich von Maui fernzuhalten. "Maui ist zurzeit nicht der Ort zum Urlaub machen. Versucht gar nicht erst, euch einzureden, dass eure Anwesenheit vonnöten ist auf einer Insel, die so sehr leidet", schrieb der Star. "Maui ist geschlossen." Bei der Katastrophe sind bisher insgesamt 93 Menschen ums Leben gekommen, doch Behörden fürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird.

Bild: Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images