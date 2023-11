Allgemein | STAR NEWS

‚The Rock‘ for President: US-Parteien reißen sich um Dwayne Johnson

DE Showbiz - Dwayne Johnson (51) könnte in die Fußstapfen von Ronald Reagan und Arnold Schwarzenegger treten und in die Politik zu gehen. Der Schauspieler ('Black Adam') ist so beliebt in den USA, dass sich viele vorstellen könnten, ihn zu wählen.

Besuch von Parteien

Eine Umfrage der 'New York Daily News' aus dem Jahr 2021 ergab, dass 46 Prozent der Bevölkerung für den ehemaligen Wrestler stimmen würden, wenn er kandidieren würde. Der Actionstar macht eine beeindruckende Figur, und das scheint die Leute zu verleiten, ihn sich als Repräsentant ihres Landes vorstellen zu können. Viele verwechseln ihn wohl auch mit seinen Rollen und denken, er würde bei Krisen mit kühlem Kopf reagieren. Das scheinen aber auch die Profis zu glauben, denn Partei-Vertreter hätten bei dem Amerikaner schon angeklopft, wie er Im Gespräch mit Trevor Noah in seinem ‘What Now?’-Podcast verriet. "Am Ende des Jahres... im Jahr 2022 bekam ich Besuch von den Parteien, die mich fragten, ob ich kandidieren würde und ob ich kandidieren könnte."

Für Dwayne Johnson wäre es eine große Sache

Dwayne Johnson fühlte sich geehrt. "Das war eine große Sache. Und es kam aus heiterem Himmel. Und es war einer nach dem anderen. Sie brachten diese Umfrage zur Sprache. Sie brachten auch ihre eigenen detaillierten Untersuchungen vor, die beweisen würden, dass ich, sollte ich mich jemals entscheiden, diesen Weg einzuschlagen…“ "Dass du ein echter Kandidat wärst?" warf Trevor ein. "Ja... Es war alles sehr surreal. Denn das war nie mein Ziel. Mein Ziel war es nie, in die Politik zu gehen. In der Tat gibt es viele Dinge in der Politik, die ich hasse." Er bleibt jetzt erstmal bei seinem Job, denn er hat noch zehn Film abzudrehen, bevor er überhaupt Zeit hätte, in die Politik zu gehen. Aber er wäre nicht abgeneigt, wie er schon gegenüber 'USA Today' andeutete. Wenn es das sei, "was die Leute wollen", ließe sich ein Dwayne Johnson wohl überreden.

