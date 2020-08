Allgemein | STAR NEWS

‘DSDS’: Maite Kelly stößt dazu

DE German Stars - Maite Kelly (40) wird Jurorin in der neuen Staffel 'Deutschland sucht den Superstar'. Bereits seit mehreren Tagen kursiert das Gerücht, dass die Musikerin neben Dieter Bohlen (66), Mike Singer (20) und Michael Wendler (48) auf der Bank Platz nehmen und über potentielle Talente richten wird.

Maite Kelly will Rohdiamanten finden

RTL hat dieses Gerücht nun bestätigt. In einem Statement zeigt sich Maite höchst erfreut, dass ihr diese Aufgabe anvertraut wird: "In der kommenden Staffel möchte ich Teil eines Teams sein, das einen Rohdiamanten findet und ihm die große Bühne ermöglicht. Es ist eine schöne Herausforderung, mein Know-how weitergeben und teilen zu können, damit ein strahlender Stern aufgehen kann." Die neue Staffel wird 2021 ausgestrahlt. Kandidaten können sich noch für die kommende Ausgabe bewerben. Der Kölner Sender hat zumindest eine farbenfrohe Juroren-Bank zusammengestellt.

Alle freuen sich

Michael Wendler und Mike Singer hatten bereits ihre Freude in einem Statement kundgetan, nun zur 'DSDS'-Familie dazugehören. Ersterer erklärte: "Egal, du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter! Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden. Am meisten freue ich mich auf Poptitan Dieter Bohlen, meine Jurykollegen, aber insbesondere auf euch, denn auf euch kommt es an. Bewerbt euch jetzt. Und werdet vielleicht der neue deutsche Superstar 2021. Wir sehen uns bei RTL, euer Micha." Mike erklärte kurz und knackig: "Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job."