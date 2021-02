Allgemein | STAR NEWS

Dreharbeiten unterbrochen: Jennifer Lawrence bei Explosion verletzt

DE Showbiz - Die Produktion von Jennifer Lawrences (30) neuem Film 'Don't Look Up' musste unterbrochen werden, nachdem die Schauspielerin ('Die Tribute von Panem') am Freitag (5. Februar) bei einem Stunt von Glassplittern verletzt wurde.

Unkontrollierte Explosion

Die Oscar-Gewinnerin drehte in Boston/Massachusetts eine Szene mit ihrem Kollegen Timothée Chalamet (25, 'Call Me By Your Name'), als eine kontrollierte Explosion offenbar schief lief. Dabei wurde Jennifer im Gesicht von umherfliegendem Glas getroffen und zog sich Berichten zufolge Schnittwunden am Augenlid zu. Die Dreharbeiten wurden sofort gestoppt. 'Page Six', die Tratsch-Kolumne der 'New York Post', hat wohl mit Insidern gesprochen, die zu berichten wissen, dass es dem Star trotz des Schreckens gut gehe.

Jennifer Lawrence hatte nochmal Glück

"Für einen Stunt war eine Explosion geplant, bei der Glas zerspringen sollte. Es hat sie verletzt", so einer der Augenzeugen. Bei 'Don't Look Up' handelt es sich um eine Katastrophen-Komödie, und der Blockbuster ist mit reichlich Hollywood-Prominenz besetzt. So werden wir neben Jennifer Lawrence und Timothée Chalamet auch Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande und Matthew Perry sehen. In dem Film geht es um einen Asteroiden, der die Welt bedroht. Jennifer und Leo spielen dabei zwei Astronomen, die die Katastrophe als einzige kommen sehen und die Erde retten wollen. Einen offiziellen Kommentar über den Unfall am Set gab es bislang weder vom Filmteam noch von Jennifer Lawrences Sprechern.