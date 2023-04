Allgemein | STAR NEWS

Doppelt hält besser: Sarah Engels gibt ihrem Julian erneut das Ja-Wort

DE Deutsche Promis - Sängerin Sarah Engels (30) und Gatte Julian (31) können anscheinend nicht genug vom Heiraten bekommen. Nachdem die beiden 2021 sich schon einmal das Ja-Wort gegeben haben, scheinen sie es nun auch noch einmal auf Bali getan zu haben.

Immer wieder heiraten

Da waren warme Temperaturen auch garantiert. So konnte sich das Paar auf Instagram in Sommerkluft präsentieren. Die Braut trug ein überlanges weißes Kleid, während ihr Liebster mit weißem Hemd und weißer Hose den Farbcode wahrte. Nur seine Sandalen waren jetzt nicht unbedingt hochzeitsreif. Aber beide gaben sich schwer verliebt. "Ja, ich will. Ich würde dich immer und immer wieder heiraten", schrieb die zweifache Mama unter dem Bild. Und das hat sie dann wohl gemacht.

Sarah Engels nutzte Familienurlaub

Auf den romantischen Fotos fehlen allerdings die lieben Kleinen. Sarah Engels hat Alessio (7) aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi und mit ihrem jetzigen Mann bekam sie die kleine Solea (1). Aber natürlich durften die beiden beim Urlaub und der zweiten Eheschließung nicht fehlen.

Der Asien-Urlaub war sicherlich auch eine gute Ablenkung, denn zurzeit lebt die Familie in einer Mietwohnung. Auf Instagram hatte die Influencerin erklärt, dass der Auszug aus ihrem Eigenheim nicht freiwillig passierte. "Ich hatte dort einen Stalker, der wirklich sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist und wir uns dort nicht mehr wohlfühlten." Der Auszug ist allerdings nur vorübergehend. "Wir wollten erstmal, dass sich die Situation beruhigt und klärt", begründete Sarah Engels den Schritt.

