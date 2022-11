Allgemein | STAR NEWS

Doch noch andere Promi-Freundinnen: Selena Gomez muss sich entschuldigen

DE Showbiz - Da hätte sie wohl besser überlegen sollen: Selena Gomez (30) bekommt jetzt Ärger, weil sie eine prominente Freundin vergessen hat.

Einzige Freundin Taylor Swift

Die Sängerin hat gerade ihre Dokumentation 'Selena Gomez: My Mind & Me' herausgebracht. Um sie zu bewerben, gab die Amerikanerin ein vielbeachtetes Interview mit dem 'Rolling Stone', in dem sie sich als Außenseiterin in Hollywood darstellte. "Ich gehörte nie in die coole Gruppe von prominenten Mädchen. Meine einzige Freundin in der Branche ist Taylor Swift. Ich weiß, wie ich mich immer nie dazugehörig fühlte." Das fand nun eine nicht so prickelnd. Auf Instagram teilte Schauspielerin Francia Raisa das Zitat und schrieb nur vielsagend "Interessant" darunter. Laut 'Us Weekly' hat sie den Post mittlerweile entfernt. Aber TikTok-Star Stephanie Tleji fühlte sich bemüßigt, allen das Drama in einem Video zu erklären.

Selena Gomez entschuldigte sich

Selena Gomez gab sich dann kleinlaut und schrieb in einem Kommentar unter dem Video: "Sorry, ich habe nicht alle genannt, die ich kannte." Die ganze Sache ist deshalb so unangenehm, weil Francia nun wirklich eine gute Freundin ist, eine, die unter die Gruppe "würde dir auch eine Niere spenden" fällt. Denn das hat sie tatsächlich für Selena Gomez getan. Die beiden kennen sich seit 2007 und zehn Jahre später gab die Schauspielerin ihre Niere für die schwerkranke Selena her. "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie ich meiner wunderbaren Freundin Francia Raisa danken kann", kommentierte Selena 2017 ein Instagram-Foto, das die beiden händchenhaltend im Krankenhaus zeigt. "Sie hat mir das ultimative Geschenk gemacht und sich geopfert, indem sie mir ihre Niere gespendet hat. Ich bin unglaublich gesegnet. Ich liebe dich so sehr, Schwesterherz." Da muss sich Selena Gomez nun aber etwas einfallen lassen, um ihr "Schwesterherz" wieder freundlich zu stimmen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images