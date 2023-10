Allgemein | STAR NEWS

Die Sängerin äußerte sich zu den Vorwürfen: Hatte Cher ihren eigenen Sohn kidnappen lassen?

DE Showbiz - Hat Cher (77) ihren Sohn Elijah (47) kidnappen lassen? Dieser Vorwurf steht seit einigen Wochen im Raum, nachdem eine Aussage von Elijahs Frau Marieangela King (36) an die Öffentlichkeit geriet.

Es gibt durchaus Probleme in der Familie

Die wirft ihrer Schwiegermutter vor, vier Männer angeheuert zu haben, die ihren Sohn aus einem Hotelzimmer in New York schleppten. Dort hatten sich Marieangela und Elijah 2022 an ihrem Hochzeitstag getroffen, um sich wieder zu versöhnen. Marieangela hatte ausgesagt, dass Elijahs Mutter sich wohl um die Gesundheit ihres Sohnes sorgte und versucht habe, ihn mit dem Kidnapping clean zu bekommen. Doch davon will Cher nichts wissen. "Das ist nicht wahr", sagte die Sängerin ('Believe') in einem Gespräch mit dem Magazin 'People'. Sie gab jedoch zu, dass es auch in ihrer Familie Probleme gebe.

Cher würde alles für ihre Kinder tun

"Ich habe keine Probleme, die Millionen Menschen in der Vereinigten Staaten nicht auch haben", so Cher im Interview. "Ich bin eine Mutter. Es ist mein Job — egal wie — meinen Kindern zu helfen. Man tut alles für seine Kinder. Wann immer man ihnen helfen kann, macht man es es einfach, weil das nun mal zum Muttersein dazugehört. Es ist eine Freude, manchmal gemischt mit Schmerz, wenn man an seine Kinder denkt. Du lächelst nur und du liebst sie und du versuchst, für sie dazusein."

In der Aussage von Marieangela, die sie in einer Anhörung im Dezember 2022 machte, hieß es: "Vier Menschen kamen in unser Hotel und entfernten Elijah aus dem Zimmer. Einer der vier Männer erzählte mir, dass seine Mutter (Cher) sie angeheuert hätte."

Bild: Faye's Vision/Cover Images