Als Mutter in Sorge: Cher beantragt Vormundschaft für Sohn Elijah Blue Allman

DE Showbiz - Ihr Sohn braucht Hilfe, davon ist Cher (77) überzeugt. Weil Elijah Blue Allmann (47) drogenabhängig ist und unter psychischen Problemen leidet, möchte seine Mutter sich um seine Angelegenheiten kümmern und beantragte bei Gericht die Vormundschaft, wie ‘The Blast’ berichtete.

Ein schwerer Schritt für Cher

Elijah, der aus Chers zweiter Ehe mit dem verstorbenen Gregg Allman stammt, sei “grundsätzlich nicht in der Lage, seine eigenen finanziellen Angelegenheiten zu regeln“, heißt es in der Gerichtsdokumenten. Darum brauche er einen Vormund. “(Cher) konnte Elijahs Präferenzen, was die Ernennung eines vorübergehenden Vormundes anbelangt, aufgrund seiner psychischen und körperlichen Beschwerden nicht mit ihm besprechen, da er nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen oder zu formulieren, was die Ernennung eines Vormundes anbelangt“, ist dort zu lesen. “(Cher) berfürchtet, dass sämtliche Zahlungen an Elijah sofort für Drogen ausgegeben werden, sodass Elijah kein Geld hätte, um für sich zu sorgen, was sein Leben in Gefahr bringen würde.“ Elijahs Ehefrau Marieangela King, von der er getrennt lebt, käme als Vormund nicht in Betracht, weil “Angela Elijah aktiv davon abhält, drogenfrei zu leben und die wegen seiner psychischen Probleme erforderliche Behandlung in Anspruch zu nehmen, die er so dringend benötigt.“ Weiter hieß es: “Tatsächlich wäre es nicht sicher für Elijah und sein Vermögen, weil (Cher) weiß und überzeugt ist, dass die Ernennung von Angela als Vormund für Elijahs Vermögen zu dessen Verlust oder Verwendung für selbstzerstörerische Zwecke führen würde.“

Entführungsvorwurf von Chers Schwiegertochter

Im September war bekannt geworden, dass Angela Cher vorwarf, Ende 2022 vier Männer angeheuert zu haben, um Elijah zu kidnappen, gerade als Angela sich mit ihm aussöhnen wollte. Elijah hatte Angela 2013 geheiratet, aber 2020 kam es zur Trennung. Cher wies diese Anschuldigungen von sich und sprach offen über Elijahs Suchtprobleme. “Ich bin eine Mutter. Das ist mein Job – auf diesem Weg oder anders zu versuchen, meinen Kindern zu helfen. Du tust alles für deine Kinder“, sagte sie damals gegenüber ‘People’. “Wenn du ihnen helfen kannst, tust du das, weil es das ist, was eine Mutter ausmacht. Aber es ist eine Freude, selbst wenn das Herz schmerzt – die meiste Zeit lächelst du einfach und liebst deine Kinder, wenn du an sie denkst, und du versuchst, für sie da zu sein“, erklärte Cher.

