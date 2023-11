Allgemein | STAR NEWS

Cher macht wieder Musik: Ihr Partner Alexander Edwards brachte sie zurück ins Studio

DE Showbiz - Für Cher (77) ist Paris definitiv die Stadt der Liebe, denn dort traf sie im vergangenen Jahr Alexander Edwards (37) – und seither sind die beiden ein Paar. Der Musikproduzent brachte jedoch nicht nur jugendlichen Schwung in das Leben der ohnehin ewig Junggebliebenen, er überzeugte sie auch, ins Studio zurückzukehren.

Eine Premiere für Cher

Musikalisch schlug die Diva dabei eine unerwartete Richtung ein: "Es war Alexander, der mich überredete, wieder zu singen. Er brachte mir einige Songs und das Thema Weihnachtsalbum kam auf", erklärte Cher dem ‘Hello!’-Magazin mit einem glücklichen Lächeln. "Ich war erst zwiegespalten. Man hat mir das seit der Zeit mit Sonny und Cher vorgeschlagen. Tatsächlich konnte ich mir nie vorstellen, das zu machen." Nun wird die Sammlung von Weihnachtsliedern Chers 27. Studioalbum, Alexander sei dank. ‘Christmas’ ist seit dem 20. Oktober erhältlich.

Weihnachtslieder einmal anders

Im Studio bekam Cher Besuch von berühmten Gästen, darunter Michael Bublé, Stevie Wonder und Tyga, die als Special Guests mitsangen. Dafür hat sie ausgefallenere Titel wie ‘Please Come Home for Christmas’ und Chuck Berrys ‘Run Rudolph Run’ ausgesucht, und natürlich gibt es auch einen neuen Cher-Song, der DJ ‘Play a Christmas Song’ heißt. "Ich wollte nicht ‘Stille Nacht’, ‘Rudolph The-Nosed Reindeer’ oder solche Sachen machen. Es musste etwas sein, das zu mir passt", erklärte sie. "Alexander half mir zu verstehen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Er ist unglaublich: ein talentierter Produzent und so vieles mehr", schwärmte Cher hingerissen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images