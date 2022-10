Allgemein | STAR NEWS

Die Hauptstadt ruft: Sophia Thiel schlägt ein neues Kapitel auf

DE Deutsche Promis - Bei Sophia Thiel (27) geht es rund. Die Fitness-Influencerin sitzt auf gepackten Koffern, bzw. auf gepackten Umzugskartons, denn für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Gemeinsam mit ihrem Freund Raphael zieht sie von München nach Berlin.

Innehalten bei Kinderfotos

Auf Instagram lässt der Social-Media-Star seine 1,3 Millionen Follower am Umzugschaos teilhaben — und es gibt eine Menge zu tun. Besonders der Keller machte Sophia Sorgen. Sie wappnete sich mit Umzugskartons der Größe L und begab sich ins Untergeschoss. "(Keller sind) doch eigentlich eh nur dazu da, um alles einfach dort abzuladen (was man eh nie wieder anrührt), oder?" so die Sportlerin. Menschen, die einen ordentlichen und vor allem begehbaren Keller haben, seien für sie Psychopathen. Sophia und Raphael begaben sich aber auch auf Entdeckungsreise: So hielten sie bei alten Kinderfotos von ihm kurz inne.

Sophia Thiel hat tatkräftige Hilfe

Tatsächlich sei der ganze Umzug eine kleine Reise in die Vergangenheit, betonte Sophia Thiel weiter. "(Ich) verbinde mit alten Schuhen, Klamotten und Dekoartikeln so viele Erinnerungen." Und warum überhaupt der Umzug und warum Berlin? "Mein Grund, um nach Berlin zu ziehen, war, dass ich einfach eine andere große Stadt wollte", so die Influencerin, die eigentlich nach Hamburg ziehen wollte, auf YouTube. Mit Raphaels neuem Job wurde mit Berlin ein "Kompromiss" gefunden. Jetzt steht eben nur noch der Umzug an, und Sophias Mutter und ihre Schwester Bella packten kräftig mit an.

Nach vielen Stunden harter Arbeit ist alles sortiert: Grün markierte Kartons gehen nach Berlin, der Inhalt der roten soll verkauft oder bei Sophia Thiels Eltern eingelagert werden — vermutlich im Keller.

Bild: Sven Hoppe/picture-alliance/Cover Images