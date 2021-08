Allgemein | STAR NEWS

Dicke Hose: Wie Ed Sheeran seine Frau beim Date beeindruckte

DE Showbiz - Ed Sheeran (30) hatte gerade sein erstes Date mit seiner künftigen Frau Cherry Seaborn hinter sich, als der Sänger ('Shape Of You') die Gelegenheit bekam, seine neue Flamme so richtig zu beeindrucken. Die beiden sind seit 2019 glücklich verheiratet, wurden im Sommer 2020 erstmals Eltern.

Dinner mit Jay-Z und Beyoncé

Doch in einem Interview mit Rebecca Judd für 'Apple Music 1' erinnerte sich Ed jetzt an die Anfangszeiten der Beziehung. Er und Cherry kannten sich schon aus der Schulzeit, hatten sich allerdings zunächst aus den Augen verloren. Im Juli 2015 fanden sie wieder zueinander. Schon wenige Tage später hatte der Superstar die Gelegenheit zu zeigen, zu was er es mittlerweile gebracht hatte. "Ich hatte Jay-Zs Song 'Empire State Of Mind' für einen Live-Lounge-Auftritt eingespielt. Und dann kamen Jay-Z und Beyoncé tatsächlich zu einem Gig, den ich in Brooklyn gab. Sie meinten: 'Komm doch hinterher ins Restaurant mit uns'."

Gleichzeitig waren auch Freunde von Ed in der Stadt, unter ihnen auch Cherry, und der Sänger ließ es sich nicht nehmen, sie einzuladen. "Wir gingen zum Dinner und anschließend in eine Bar und ich erinnere mich, dass eine Gitarre herumgereicht wurde. Ich spielte 'Empire State Of Mind'. Da waren gerade mal fünf Leute im Raum, mit Jay-Z und Beyoncé."

Drei Jahre später waren der Musiker und Cherry verlobt, 2019 läuteten den Hochzeitsglocken. Romantisch geht es übrigens noch heute bei den beiden zu: Einmal die Woche ist Datenight bei Cherry Seaborn und Ed Sheeran - vorbildlich!

Bild: Famous/ACE PICTURES/INSTARimages/Cover Images