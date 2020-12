Allgemein | STAR NEWS

Desirée Nick: Wie kam sie zurück nach Deutschland?

DE Deutsche Promis - Desirée Nick (64) hat gut lachen: Während Tausende nach einem kurzfristig verhängten Super-Lockdown und dem Aussetzen der Flüge zwischen Deutschland und Großbritannien kurz vor Weihnachten festsitzen, scheint die Entertainerin problemlos aus ihrem Insel-Urlaub nach Hause gefunden zu haben.

Einkaufsbummel in London

Fans und Follower hatten in den vergangenen Tagen voller Neid auf Fotos aus dem vorweihnachtlichen London geschaut, die die Comedienne auf Instagram hochlud. Als dann allerdings von einem Tag auf den anderen mit wenigen Stunden Vorlauf ein Lockdown in der britischen Hauptstadt verkündet wurde, machten sich ihre Anhänger natürlich Sorgen um Desirée, besonders als kurz darauf der Flugverkehr auf die Insel eingestellt wurde. So mancher sah sich auch zu spöttischen Kommentaren hingerissen. Dann die Erleichterung: Desirée Nick ist wieder auf deutschem Boden.

Desirée Nick hatte ein As im Ärmel

"Kein Grund zur Schadenfreude: Ich sitze NICHT in London fest!" schrieb die Entertainerin auf Instagram. Eine Message für ihre Kritiker hatte sie auch gleich parat: "Die Situation war absehbar und wir haben einen Piloten in der Familie! Schulden hab ich auch keine und mein C Test war negativ! Sorry Folks!" Nun stellt sich natürlich die Frage, warum man überhaupt während einer Pandemie einen fröhlichen Einkaufsbummel in London machen muss und wie Desirée eine Entwicklung vorhersehen konnte, die ganz Großbritannien überraschte, aber letztlich ist Weihnachten, und da kann man sich auch mal mitfreuen. Willkommen zuhause, Desirée Nick!