Désirée Nick lästert: Zu Iris Kleins ‘Playboy’-Ambitionen sagt sie “Nein, danke!”

DE Deutsche Promis - Entertainerin Désirée Nick schaffte mit 67, wovon manch andere nur träumen: Sie begeisterte und beeindruckte mit ihren Fotos im ‘Playboy’. Das wünscht sich Iris Klein (56) auch – aber nachdem der Playboy bereits dezent abwinkte, tritt Lästerschwester Désirée noch nach.

Keine Klasse, keine Eleganz

Um freche Sprüche ist Désirée nicht verlegen, als sie sich auf eine ‘Bild’-Umfrage beruft – demnach wollten 80% der abstimmenden Leser*innen Iris Klein lieber nicht nackt sehen: “Ich bin mit der BILD-Leserschaft einer Meinung, dass ich Iris Klein nicht nackt im ‘Playboy‘ sehen will. Ich will ja auch nicht die Frau auf dem Wochenmarkt nackt sehen, die mir Kartoffeln verkauft. Da sage ich: Nein, danke!“, so Désirée zu 'Bild’. Auch wenn Iris Klein nach Gewichtsabnahme und Beauty-OPs bei der New York Fashion Week durchstartete, spricht die Kabarettistin ihr einige wesentliche Qualitäten ab: „Für eine solche Inszenierung von Weiblichkeit fehlen Iris Klein Eigenschaften wie Stil, Klasse, Anmut, Grazie und Eleganz. Iris Klein beansprucht für sich mit aller Gewalt ein Terrain, das man sich nicht durch Schönheits-Operationen erkaufen kann.“

Désirée Nick ist von sich überzeugt

An Selbstbewusstsein mangelt es Désirée bekanntlich nicht, und so überrascht es nicht, dass sie sagt: “Ich habe Eleganz, auch wenn ich nackt bin. Iris Klein verfügt darüber nicht.“ Sie glaubt auch nicht an Iris’ Model-Traum: “Seit Iris Klein da auf dem Steg war, hält sie sich für Kate Moss und will wohl Claudia Schiffer Konkurrenz machen. Dabei kannte niemand diese Modetante, für die sie da gelaufen ist. Das war nur die Freundin einer Freundin, die ihr einen Gefallen getan hat. Mich kann Iris Klein nicht für dumm verkaufen.“ Désirée hingegen legt noch einen Zahn zu und präsentierte sich auf Instagram in einem Video, in dem eine Federboa ihr Bestes gibt, um den Busen der Entertainerin notdürftig zu bedecken. "Die Fürstenhäuser haben es auch nicht mehr leicht. Wissen Sie, ich habe auch gar keine Schneiderin. Seitdem ich keine Schneiderin mehr habe, renne ich quasi nackt herum", scherzte sie dazu. Ernster Hintergrund: Désirée sieht sich auf einem Feldzug gegen Altersdiskriminierung: "Der Blick auf eine Frau in der Mitte des Lebens ist klischeebehaftet und voller Vorurteile. Ich möchte diese Rollenbilder und Klischees durchbrechen", gab sich Désirée Nick kämpferisch.

