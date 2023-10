Allgemein | STAR NEWS

Désirée Nick giftet gegen Claudia Obert: „Wie in der Psychiatrie“

DE Deutsche Promis - Désirée Nick (67) hat wieder mal die Giftspritze ausgepackt. Nachdem die Entertainerin in den letzten Wochen vor allem durch ihre allseits gefeierten 'Playboy'-Fotos von sich reden gemacht hatte — sie war das älteste Cover-Girl in der Geschichte der deutschen Ausgabe —, ist sie jetzt wieder als Lästermaul unterwegs und lässt kein gutes Haar an Claudia Obert (62).

Desirée Nick pöbelt wieder

Wir erinnern uns: Vor zwei Tagen flog die Hamburger Unternehmerin aus dem 'Sommerhaus der Stars', nachdem sie sich mit sämtlichen Mitbewohner*innen gezankt hatte. So schimpfte die TV-Persönlichkeit zum Beispiel über Eric Stehfests Frau Edith: "Ganz ehrlich, deren Essen schmeckt, wie sie aussieht. Die Alte weiß wahrscheinlich selbst, wie panne sie aussieht." Doch jetzt gibt es Gegenwind, denn Désirée Nick hat sich warmgelaufen. Vor wenigen Tagen zog sie bereits über Iris Kleins Ambitionen her, es ihr gleichzutun und für den 'Playboy' blankzuziehen. Jetzt ist Claudia Obert dran.

"Lebenslügen als Inszenierung"

Auf Instagram tobte Désirée Nick in einem Clip gegen Claudia Obert: "Sie ist permanent in einem sedierten, alkoholisierten, psychopathischen Zustand, nutzt Showbusiness und das Fernsehen, um sich selber zu therapieren, um alle anderen zum Narren zu halten und um ihre Lebenslügen als Inszenierung zu verkaufen." Autsch! Der Auftritt der Millionärin sei kein Einzelfall, so La Nick weiter: "Fakt ist, dass das Bild, das sie abgegeben hat, wenn sie windschief, wie eine Greisin durchs Sommerhaus schleicht, die normale Claudia Obert ist. Ich kenne sie seit 15 Jahren…Das ist wie ein Trip für die. Wie eine Spritze, die sie sich in die Venen jagt und danach fällt die Frau in sich zusammen wie eine Grotte, stiert vor sich hin wie in der Psychiatrie."

Damit nicht genug, auch dass Claudia mit ihrem wesentlich jüngeren Partner unterwegs ist, stört Désirée Nick: "Sie verkauft den Menschen ihre ganzen Lebenslügen. Angefangen mit dieser Beziehung mit diesem Männeken…Eine Mischung aus Harlekin und Kasper, der auch immer Ja sagt. Ein Ja-Sager. Der ist wie eine Handpuppe…. Das ist eine Lebenslüge.“ Harter Tobak. Jetzt wird sich zeigen, wie Claudia Obert auf Désirée Nicks Attacke reagiert.

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images