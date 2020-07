Allgemein | STAR NEWS

Désirée Nick stattet Naddel einen Besuch ab

DE German Stars - Vor 16 Jahren haben sich Entertainerin Désirée Nick (63) und 'Naddel' Abd el Farrag (59) bei der TV-Show 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus!' kennengelernt. Nach der Show haben sich die beiden TV-Stars aus den Augen verloren. Doch jetzt hat Désirée ihrer alten Bekannten einen Besuch an der Nordseeküste abgestattet. Dort arbeitet die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen (66) gleich in drei Jobs, um wieder auf die Beine zu kommen.

Désirée Nick sorgte sich um Naddel

Im 'Bild'-Interview verriet Desirée nun den Grund für ihren Besuch: "Ich habe das Bungee-Jumping von Naddels Leben verfolgt und wollte mal nach dem Rechten sehen." Am Jadebusen hat Naddel nach schweren gesundheitlichen und finanziellen Rückschlägen ihren Neuanfang gewagt. Jetzt arbeitet sie dort als Kellnerin, in einem Schönheitssalon und putzt außerdem Ferienwohnungen. Zu schade ist sie sich dafür nicht: "Hier habe ich einen festen Job. Ich bin mir nicht zu fein dafür. Und ich weiß, dass man mich ein bisschen gern hat."

Désirée Nick und Naddel haben einiges gemeinsam

Und gern hat sie auch die Entertainerin, die einige Gemeinsamkeiten mit der Bohlen-Ex hat: "Nadja ist nicht hinterhältig, nicht heimtückisch, nicht verlogen. Und wir haben beide bedingungslos geliebt – und wurden herzlos verabschiedet."

Einer neuen Liebe gegenüber sind dennoch beide Frauen gegenüber offen. "Eine neue Liebe für uns beide vielleicht? Ab 80 Jahren und 100 Mio. aufwärts können die Männer sich gerne bei Nadja und mir melden… Wir machen dann eine Hormonkur und nehmen uns eine Leihmutter", witzelt die Entertainerin.

Ganz ohne Grund war der Besuch der Entertainerin bei Naddel aber nicht: Für die erste Folge ihres neuen Podcasts hat Désirée Nick Nadja Abd el Farrag interviewt. Themen wie Dieter Bohlen, Rassismus und das englische Königshaus kamen bei dabei zur Sprache.