Allgemein | STAR NEWS

Désirée Nick: Schwerer Sturz bei Eislaufprobe

Für Désirée Nick (62) endeten die Proben für ‘Dancing on Ice’ im Krankenhaus.

Die Schauspielerin (‘Aimée & Jaguar’) ist einer der vielen Stars, die ab dem kommenden Sonntag [6. Januar] ihr Glück auf dem Eis versuchen. Damit auch alles klappt, übt Désirée Nick wie viele ihrer Mitstreiter bereits fleißig für die beliebte Show auf Sat.1. Schließlich überzeugen nur die besten Eistänzer die knallharte Jury und dürfen in die nächste Runde von 'Dancing on Ice' einziehen. Dass es nicht immer einfach ist, die Balance zu halten, musste die beliebte Entertainerin jetzt am eigenen Leib erfahren. Wie erst jetzt bekannt wurde, stürzte Désirée Nick am vergangenen Sonntag [30. Dezember] während der Proben so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. 'Endlich Feierabend!' auf Sat.1 weiß mehr: Der Star hat sich eine Rippenprellung zugezogen. Doch das ist für Désirée Nick kein Grund, aufzugeben: "Es wäre ja völlig unsportlich, wenn man sagen würde, mir tut hier was weh, ich höre jetzt auf. Da braucht man gar nicht erst anzutreten."

Mit Schmerztabletten wird sich die Schauspielerin also am Sonntag um 20.15 Uhr aufs Glatteis begeben und dabei gegen weitere Promis wie Aleksandra Bechtel (46), Sarah Lombardi (26) oder Detlef Soost (48) antanzen. Es bleibt nur zu hoffen, dass es keine weiteren Unfälle gibt und Désirée Nick nicht wieder aus dem Gleichgewicht gerät.

© Cover Media