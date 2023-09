Allgemein | STAR NEWS

Désirée Nick nackt im Playboy: Ihre größte Provokation?

DE Deutsche Promis - Dass Désirée Nick gern provoziert, ist nichts neues. Doch meist sind es ihre scharfe Zunge und ihre Lästereien, die für Schlagzeilen sorgen. Jetzt allerdings punktet die Kabarettistin mit nackten Tatsachen: Sie hat sich im Alter von 66 für den 'Playboy' ausgezogen.

"Es ist ein politisches Statement"

"Sie ist Kabarettistin, Tänzerin, Schauspielerin, Dschungel-Königin, Autorin, Theologin – und nun, mit 66 Jahren, ist Désirée Nick auch noch ein Playboy-Star", heißt es im Instagram-Posting des Magazins zu einer Abbildung des Titels, für den sich die halb bekleidete Désirée lasziv auf dem Sofa räkelt. "Bühne frei für ihren erotischsten Auftritt!" verspricht das Cover. Im Titelinterview verrät der Star die Beweggründe für die freizügigen Fotos: "Ich halte dieses 'Playboy'-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren." Mit 66 Jahren setzt sie einen neuen Rekord als ältestes Covergirl in Deutschland.

Désirée Nick will Klischees durchbrechen

"Ich möchte diese Rollenbilder und Klischees durchbrechen", so Désirée Nick weiter. "Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Und genau das zeige ich mit und durch den 'Playboy'." Dabei sei an ihr alles echt. "An meinem Körper ist absolut nichts gemacht", denn "kein Schönheitschirurg der Welt kann euch so vollendet schnitzen, wie ihr tatsächlich seid." Damit wolle sie Frauen Mut machen, zu sich selbst zu stehen.

Ihr Mut kommt gut an. Während es natürlich die üblichen Läster-Kommentare unter dem Instagram-Posting gibt (die vermutlich an ihr abprallen), liest man vor allem Zuspruch für Désirée Nick. "Bestes Beispiel dafür, dass Schönheit nichts mit dem Alter zu tun hat. Toller Körper. Respekt", hieß es da etwa, oder: "Also Leute, wenn ich in dem Alter noch so aussehe dann würde ich mich auch für den Playboy ausziehen aber sowas von!" Die älteste Schönheit weltweit auf dem 'Playboy'-Cover ist Désirée Nick übrigens nicht: 2018 zog sich die britische Schauspielerin Jane Seymour im Alter von 67 Jahren aus.

Bild: Thomas Schulze/picture-alliance/Cover Images