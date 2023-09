Allgemein | STAR NEWS

Désirée Nick kann es nicht fassen: So viel Zuspruch für ihre ‚Playboy‘-Fotos

DE Deutsche Promis - Ganz Deutschland spricht über Désirée Nick. Die Kabarettistin und Schauspielerin, die vor allem für ihre scharfe Zunge bekannt ist, ist in aller Munde, denn sie hat etwas gemacht, was hierzulande noch keine getan hat: Mit 66 Jahren hat sie sich für den 'Playboy' ausgezogen.

Rollenbilder und Klischees durchbrechen

"Ich halte dieses 'Playboy'-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren", erklärte der TV-Star im Titel-Interview für das Herrenmagazin. "Ich möchte diese Rollenbilder und Klischees durchbrechen", so Désirée Nick weiter. "Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert. Und genau das zeige ich mit und durch den 'Playboy'." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Das Heft geht am Donnerstag (7. September) in Deutschland in den Verkauf, doch zwei Tage vorher hatte das Magazin bereits Bilder auf Social Media geteilt und es gab reichlich Kommentare.

Warum Désirée Nick Angst hatte

Dass die in überwältigender Mehrheit positiv sind, überrascht wohl selbst Désirée Nick. "So viel Zuspruch bin ich nicht gewohnt. Ich hatte mich auf Gegenwind eingestellt", gestand das Lästermaul denn auch im Gespräch mit 'Bild'. "Ich bin überrascht, dass Männer und Frauen mich gleichermaßen für meine Bilderstrecke und mein Posing feiern." Neuland für den Star: "Ich bin ganz irritiert, dass ich auch ohne Shitstorm Schlagzeilen mache." Die landläufige Meinung, dass sie polarisieren muss, um erfolgreich zu sein, sei damit überholt.

Dabei hatte sie durchaus auch Bedenken vor dem Shooting: "Ich hatte Angst, dass ich Vorwürfe bekomme wegen meiner Brüste im Vergleich zu den heutigen Sehgewohnheiten. Es sind ja alle operiert. Aber es scheint eine Erlösung zu sein, dass die sich eine Frau ab 50 naturbelassen darf." Es sei ihr eine Ehre, dass man sie überhaupt gefragt habe, und jetzt hält sie den Rekord als ältestes 'Playboy'-Covergirl in Deutschland. "Darauf bin ich sehr stolz", so Désirée Nick.

Bild: Thomas Schulze/picture-alliance/Cover Images