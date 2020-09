Allgemein | STAR NEWS

Desirée Nick: Jeder Tag ist ein Kampf

DE German Stars - Desirée Nick (63) hat auch ihre zarte Seite. Zwar ist die Schauspielerin vorrangig durch ihre gehässigen Kommentare über KollegInnen in diversen Reality-TV-Sendungen bekannt, doch kann sie auch anders. Eigentlich ist sie gar nicht so böse, versichert Desirée.

Was ist schon einfach?

Mit 'Lose Luder' hat sie ihren eigenen Podcast, zu welchem sie gerne Kollegen einlädt; auch jene, über die sie sich schon einmal öffentlich lustig gemacht hat. Doch das sei ja alles gar nicht schlimm, so Desirée, denn sie steche dem Gegenüber das Messer stets in die Brust, jedoch nie in den Rücken. Aktueller Gast war Natascha Ochsenknecht, mit der sich die Darstellerin über Gott und die Welt austauschen konnte. Beide konzentrierten sich jedoch auf den Familienaspekt, plauderten über Herausforderungen an Mütter im Showgeschäft. Desirée hielt da nicht zurück, gab viel Privates von sich preis. Ihren mittlerweile 24 Jahre alten Sohn Oscar habe sie nie ins Rampenlicht ziehen wollen, denn das Leben dort ist nicht einfach: "Er hat gemerkt, dass jeder Tag in meinem Leben ein Kampf ist. (…) Der erste Satz meines Sohnes bestand aus zwei Worten und lautete: 'Mama abeia'. Mama arbeitet."

Desirée Nick ist von den Ochsenknechts erstaunt

Dass einige Prominente ihre Kinder nicht davon abhalten oder gar dabei unterstützen, im Showbusiness zu arbeiten, findet Desirée erstaunlich, wie sie auch gegenüber Natascha klarmachte, deren Kinder allesamt regelmäßig in den Klatschspalten der Presse auftauchen: "Ich finde es erstaunlich, (…) dass du deine Kinder in dieses Business losgelassen hast. Im Grunde sind sie alle beim Zirkus." Natascha konterte allerdings mit der Bemerkung, dass ihre Kinder es genießen würden. Beide Damen verstanden sich im Podcast prächtig, schließlich stellten sie heraus, dass sie mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede verbinden.