Désirée Nick: Grenzerfahrung auf der Straße

DE Deutsche Promis - Dieses TV-Format bringt seine Teilnehmer an ihre Grenzen: Bei 'Prominent und obdachlos — Gosse statt Glamour' gönnen sich die Stars keinen Urlaub unter Palmen. Stattdessen leben sie unter Obdachlosen im deutschen Winter. So auch Désirée Nick (64).

Niemand erkannte den Star

Dabei war die Entertainerin mit der scharfen Zunge eigentlich zunächst halbherzig an das TV-Experiment herangegangen. Schließlich ist die Blondine ein Leben im Luxus gewohnt. Doch schnell erkannte Désirée, dass Aufgeben keine Option war, wie sie 'Bild' verriet: "Ich habe mir immer gedacht: Dési, du gehst nach ein paar Tagen wieder nach Hause. Aber wie müssen sich die Menschen fühlen, die kein Zuhause haben? Schon deshalb hätte ich – aus Respekt vor den Obdachlosen – dieses Experiment niemals abgebrochen." Erkannt habe sie unter ihrer dicken Russenmütze ohnehin niemand, auch nicht die Menschen, mit denen sie sich länger unterhielt: "Wer seit fünf oder zehn Jahren auf der Straße lebt, der weiß nicht, wer gerade so auf dem Boulevard oder bei 'Promis unter Palmen' rumgurkt."

Désirée Nick denkt an die Unterhaltungsbranche

Das Thema Obdachlosigkeit ist gerade in der Pandemie wieder heißer denn je, glaubt Désirée Nick, denn die Unterhaltungsbranche liegt seit über einem Jahr brach — Künstler leben an der Armutsgrenze. "Das Thema Obdachlosigkeit ist nach dem Kahlschlag, der insbesondere darstellenden Künstlern angetan wird, brandaktuell. In den letzten 12 Monaten sind mir über 200 Auftritte ersatzlos weggebrochen." Das Geld würde ihr niemand ersetzen. Gab es auch Überraschungen? In der Tat! Ganz viele der Obdachlosen seien auf Social Media angemeldet. Damit hatte die TV-Persönlichkeit nicht gerechnet.

Ob Désirée Nick bis zum Ende durchhält, erfahren wir in den kommenden Wochen auf RTL2.