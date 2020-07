Allgemein | STAR NEWS

Desirée Nick: Bewusst Abstand zu Ernst August Prinz von Hannover genommen

DE German Stars - Desirée Nick (63) ist nicht überrascht von der Meldung, dass Ernst August Prinz von Hannover (66) vorübergehend in die Psychiatrie eingewiesen worden sein soll. Das hat kürzlich die 'Kronen Zeitung' berichtet, nachdem es zwischen dem Prinzen und Polizisten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein soll.

Desirée Nick hat eine Meinung

Eine Person überrascht dieses Vorkommnis überhaupt nicht. Desirée Nick war zwei Jahrzehnte lang immer mal wieder mit Ernst Augusts Bruder Heinrich von Hannover zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen, mittlerweile erwachsenen Sohn. Dabei hat Desirée wenig Gutes über die Familie zu sagen, wie sie gegenüber 'Bild' deutlich macht: "Diese Familie ist dysfunktional. Ich bin der Meinung, wenn Ernst August Ordnung in sein Leben bringen will, braucht er nicht nur einen Psychiater, sondern einen Scheidungsanwalt. Ich habe mich ganz bewusst entfernt, um mich und meinen Sohn vor ihrem schlechten Einfluss zu schützen." Ernst August Prinz von Hannover ist seit 1999 mit Caroline von Hannover verheiratet, lebt allerdings seit vielen Jahren von ihr getrennt.

Der erste Satz ein Hammer

Dabei habe Ernst August Prinz von Hannover Desirée Nick bei ihrem ersten Treffen mächtig beeindruckt, wie sie zugeben muss. Sie hat auch nicht nur schlechte Sachen über ihn zu sagen: "Als ich Ernst August Anfang der Achtzigerjahre in London kennenlernte, empfing er mich mit dem Satz: 'Wir repräsentieren in fünf Ländern …' Darauf hatte eine verschreckte Berlinerin aus einer Etagenwohnung in Charlottenburg keine Antwort. Er ist der einzige Mann, der mich sprachlos zurückgelassen hat. Ich möchte aber auch sagen, dass er immer einen großartigen Sinn für Humor und sehr viel Charme hatte." Viel Hoffnung, dass es mit der Familie wieder bergauf geht, hat Desirée aber nicht.