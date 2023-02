Allgemein | STAR NEWS

Der Rihanna-Hammer: So eine Super-Bowl-Show gab es noch nie

DE Showbiz - Als Rihanna (34) in der Nacht zum Montag (13. Februar) die (schwebende) Bühne zur Halbzeitshow beim Super Bowl betrat, trendete ihr Name innerhalb weniger Minuten weltweit auf Social Media. Doch die Sängerin ('Umbrella') war nicht allein zum größten Gig ihrer Karriere erschienen.

Ein Festival der Ohrwürmer

Denn unter ihrem roten Outfit wölbte sich deutlich ein kleiner Babybauch. Der Superstar, der erst im Mai 2022 einen Sohn zur Welt gebracht hatte, ist wieder schwanger. Twitter explodierte. Fast wurde die Musik zur Nebensache — aber eben nur fast. Denn mit einem Mega-Medley erinnerte die Musikerin die Welt daran, warum sie einer der größten Stars der Gegenwart ist. Ein Ohrwurm folgte auf den nächsten. Das Kurzkonzert war noch aus einem anderen Grund ein historisches Ereignis, denn zum letzten Mal hatte Barbados' berühmteste Tochter vor sieben Jahren live gespielt.

Jubel und Wehmut um Rihanna

Am Rande der Show jubelte Rihannas Freund und Vater ihres Sohnes, Rapper A$AP Rocky (34), seiner Liebsten vom Spielfeldrand zu, während viele berühmte Kolleg*innen der Sängerin bereits im Vorfeld alles Gute gewünscht hatten. Shakira, die vor drei Jahren gemeinsam mit Jennifer Lopez die Halbzeitshow bestritten hatte und 2014 mit Rihanna am Song 'Can't Remember To Forget You' gearbeitet hatte, teilte ein Foto, welches sie mit Rihanna zeigte und schrieb: "Eine Erinnerung an tolle Zeiten, ich schicke dir die besten Vibes für die Show heute abend, Rih!"

Fans freuten sich natürlich für ihren Star, doch sie sahen die erneute Schwangerschaft der Sängerin mit ein wenig Wehmut. Denn sie warten schon lange auf ein neues Album und eine Tour. Rihanna wird wohl erstmal zu beschäftigt mit anderen Dingen sein.

BIld: TheNews2/Cover Images