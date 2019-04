Allgemein | STAR NEWS

Der Hero Award des Trevor Projects geht 2019 an Cara Delevingne

Bei der TrevorLIVE Gala in New York wird Schauspielerin Cara Delevingne (26, 'London Fields') als Ehrengast erscheinen und für ihr Engagement für die Non-Profit-Organisation Trevor Project geehrt. Schon seit Jahren nutzt die Britin ihre Bekanntheit, um auf Themen wie die Rechte und psychische Gesundheit von Frauen und Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinde aufmerksam zu machen.

Stolzes Mitglied der LGBTQ-Gemeinde

"Ich fühle mich geehrt und mir fehlen die Worte über die Entscheidung des Trevor Projects, mich mit dem diesjährigen Hero Award auszuzeichnen", erklärt sie in einem Statement. "Ein Held ist für mich eine Person, die dafür einsteht, woran sie glaubt. Sie hilft, Veränderungen herbeizuführen für diejenigen, die unterversorgt sind oder diskriminiert werden. Ich möchte diejenigen würdigen, die das Gefühl haben, in keine Schublade zu passen und möchte ihnen versichern, dass immer jemand zu ihrer Unterstützung da ist - in guten und in schlechten Zeiten. Mich inspiriert die unermüdliche, lebensrettende Arbeit des Trevor Projetcs, das LGBTQ-Jugendliche in Krisensituationen unterstützt und ich bin extrem stolz, ein Teil dieser robusten Gemeinschaft zu sein."

Caras Vorgänger

Cara tritt damit in die Fußspuren von Stars wie Musikerin Rita Ora (28), Schauspielerin Lena Waithe (34), den TV-Mogulen Ryan Murphy (53) und Greg Berlanti (46) sowie Fashion-Designer Tom Ford (57), die ebenfalls mit dem Hero Award ausgezeichnet wurden. Die Gala des Trevor Projects, das sich der Verringerung der Selbstmordraten von LGBTQ-Jugendlichen verschrieben hat, findet in diesem Jahr am 17. Juni im Cipriani Wall Street statt.

© Cover Media