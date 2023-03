Allgemein | STAR NEWS

Danni Büchner über ihre Kinder auf Social Media: „Ich kann sie ja nicht verstecken“

DE Deutsche Promis - Wer Danni Büchner (45) auf Instagram folgt — und das sind immerhin zum gegenwärtigen Zeitpunkt 315.00 — weiß, dass der Realitystar ('Goodbye Deutschland') immer mal wieder seine Kinder zeigt. Das kommt gerade wegen ihrer Jüngsten nicht überall gut an, denn daran, ob man Bilder kleiner Menschen, die noch nicht für sich selbst entscheiden können, mit der ganzen Welt teilen sollte, scheiden sich die Geister.

"Stimmen, die das ziemlich blöd finden"

Die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49) nimmt derartige Kritik allerdings gelassen, denn sie weiß mittlerweile, dass sowieso immer wieder gemeckert wird, egal, wie sie die Situation handhabt. Die Kritik entbrennt vor allem über Bilder ihrer Zwillinge Diego und Jenna, die mittlerweile sechs Jahre alt sind. "Immer mal wieder gibt es Stimmen, die das ziemlich blöd finden", gab Danni im RTL-Gespräch zu, gibt aber gleichzeitig zu bedenken: "Ich zeige meine Kinder ja nicht in dämlichen Situationen oder so. Sondern in Situationen, wo man sie draußen oder im Fernsehen sieht." Ihr pragmatischer Ansatz: "Und ich denke, dadurch, dass sie regelmäßig bei ‘Goodbye Deutschland’ zu sehen sind, kann ich sie ja eh nicht verstecken." Nun könnte man argumentieren, dass auch das fragwürdig ist, aber ganz unrecht hat sie mit ihrem Argument nicht.

Danni Büchner zeigt schon weniger als früher

Ohnehin sind die Bilder ihres Nachwuchses rarer geworden, betonte Danni Büchner weiter. "Ich zeige ab und zu meine Kinder – sehr viel weniger, als sonst", so der TV-Star. Dabei sei sie keinesfalls naiv, wisse sehr gut, dass Bilder im Netz auch missbraucht werden können. Wenn jemand sie belehren will, findet die Fünffach-Mutter das allerdings "schwierig": "Ich kenne die Gefahren und bin mir darüber bewusst, aber letztendlich kannst du dein Kind nicht davor schützen, wenn du ins Freibad gehst. Ich ignoriere das, weil ich für mich entschieden habe, dass ich sie zwischendurch zeige." Diego und Jenna würden nun mal in der Öffentlichkeit aufwachsen.

Und so begleiten wir sie dann zum Beispiel ins Krankenhaus, nachdem sich Diego sich beim Fußballspielen verletzt hat. "Diego hat nichts gebrochen, trotzdem hat er einen festen Verband – fast wie ein Gips und muss jetzt eine Woche mit Krücken laufen und darf eine Woche kein Fußball machen", erklärte eine erleichterte Danni Büchner.

