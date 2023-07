Allgemein | STAR NEWS

Danni Büchner warnt vor Gefahren beim Online-Shoppen: „Nur noch genervt“

DE Deutsche Promis - Stinksauer war Daniela Büchner (45), als sie sich diese Woche in ihrer Instagram Story bei ihren 319.000 Followern meldete. Was war geschehen? Unbekannte hatten versucht, sich unbefugt an ihrem Konto zu bedienen. Zum Glück waren der Bank die ungewöhnlichen Bewegungen aufgefallen, Schlimmstes wurde verhindert.

"Hier ist jemand leicht geladen"

Doch der Reality-Star ('Goodbye Deutschland') wollte es nicht dabei belassen und machte seinem Ärger auf Social Media Luft. "Hier ist jemand leicht geladen", begann sie ihre Schimpftirade und erzählte, dass Betrüger sich wohl beim Shoppen im Internet ihrer Bankdaten bemächtigt hatten oder ihre Karte beim Einkaufen vor Ort geklont wurde. "Irgendein Depp da draußen oder mehrere Leute haben versucht, mein Konto zu hacken. Vielen Dank auch, ich werde jetzt gleich zur Polizei gehen." Großer Schaden sei zum Glück nicht entstanden. "Die Karte ist blockiert, da geht gar nichts mehr. Es konnte auch Gott sei Dank nicht gezahlt werden, man hat nur gesehen, sie haben es versucht." Dennoch war Danni auf 180.

Danni Büchner versteht die Welt nicht mehr

"Ich verstehe diese beschissene Welt gar nicht mehr!" schimpfte Daniela Büchner und warnte ihre Follower vor allem bei unbekannteren kleinen Websites oder in Läden vorsichtig zu sein. "Wie asozial man sein muss, zu versuchen, an Geld fremder Leute zu kommen. Ihr kleinen Hackfressen", zeterte sie weiter und hatte auch gleich einen Tipp für die Internet-Betrüger parat: "Wenn ihr Geld braucht, geht arbeiten!" Auf jeden Fall hat die einstige Dschungelcamperin erst mal wieder genug von ihren Mitmenschen, wie sie gestand. "Ich bin einfach nur genervt von Menschen da draußen, von dieser Welt!" schimpfte Danni Büchner.

