„Ein Stimmungsstaubsauger“: Düstere Reality-Bilanz für Danni Büchner

DE Deutsche Promis - Es gab Zeiten, in denen war der Name Danni Büchner (45) für viele ein rotes Tuch. Die TV-Persönlichkeit war für ihre Zickigkeit bekannt, und während ihre Kids immer wieder betonten, dass die diversen Formate, in denen sie zu sehen war, ja nicht die ganze Wahrheit abbildeten, fiel es schwer, sich ein anderes Bild von ihr zu machen.

"Das schwarze Loch der guten Laune"

Jetzt trat die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49) bei 'Das große Promi-Büßen' an, um Abbitte zu tun — und es wurde unangenehm für die Mutter von fünf Kindern. In der "Runde der Schande" wurde sie von Moderatorin Olivia Jones (54) gnadenlos mit ihrer TV-Vergangenheit konfrontiert. "Es gibt nicht wie bei vielen anderen diesen einen großen Skandal. Trotzdem könnte man bei deinen Beliebtheitswerten denken, du wärst Politikerin", so die Drag Queen, bevor sie ein finsteres Fazit zog: "Ich würde sagen, du bist in den Augen der meisten so eine Art Reality-Grumpy-Cat. Das schwarze Loch der guten Laune. Ein Stimmungsstaubsauger" Tatsächlich sind Dannis dann gezeigte Motz-Highlights nicht gerade schmeichelhaft.

Danni Büchner brauchte das Geld

Für Danni Büchner sind sie aber nicht nur peinlich, sondern auch schmerzhaft. "Ich bin Mutter und benehme mich hier wie so eine Wilde und randaliere vor Millionen von Leuten", so die Wahl-Mallorquinerin, die als Auswanderin in 'Goodbye Deutschland' bekannt wurde. Dann brach sie in Tränen aus. Es sei der Familie nach Jens' Tod finanziell sehr schlecht gegangen, daher hatte sie bei allen Reality-Angeboten zugesagt — zum Beispiel dem Dschungelcamp: "Es gab eine Zeit, da waren wir pleite. Ich habe gedacht, ich greife zu, ich brauche die Kohle. Ich hatte keine andere Wahl. Und trotzdem wird man oft verurteilt." Nun hätte man sich natürlich trotzdem nicht so aufführen müssen, aber Danni scheint dazugelernt zu haben.

Mittlerweile hat die Reality-Queen ihr Image und ihr Äußeres aufpoliert. Gegenüber 'Bild' schwärmte sie über ihren Beauty-Eingriff: "Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre ich wieder 25." Ein kompletter Neuanfang für Danni Büchner, sowohl von außen als auch von innen?

Bild: picture alliance / Thomas Reiner - ThomasReiner.pro |