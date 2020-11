Allgemein | STAR NEWS

Danni Büchner: Neues Liebesglück mit Schlagersänger Ennesto Monté

DE German Stars - Zwei Jahre ist es her, dass Danni Büchner (42) ihre große Liebe Jens verlor. Obwohl er ihr und ihren Kindern immer fehlen wird, deutete Danni in den letzten Wochen häufiger an, dass sie offen sei für eine neue Liebe – und dass es jemanden gebe, in den sie sich vielleicht verlieben könnte. Nun wurde bekannt, dass es sich dabei um den Schlagersänger Ennesto Monté (45) handelt.

Danni Büchner möchte sich wieder verlieben

Nicht jeder schien damit einverstanden, dass Danni ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen möchte und "(...) weil es mir gut geht und ich jemanden kennengelernt habe", wie sie gegenüber 'Bunte' sagte. Aber sie trotzt dem Shitstorm wacker und blickt zuversichtlich nach vorn. Und jetzt bekennt sie sich zu ihrer neuen Liebe, über die schon eine Weile gemunkelt wurde. Wie RTL berichtete, sah man Danni und Ennesto schon romantisch flanieren. Nun lässt Danni die Katze aus dem Sack und erklärte, was sie mit Ennesto verbindet.

Ennesto Monté ist ein Freund der Familie

Tatsächlich kennen Danni und Ennesto sich schon länger. "Er war und ist ein Freund der Familie", sagte sie gegenüber RTL. Dass sie ihre neue Liebe im Freundeskreis finden könnte, deutet sich schon mit dieser Instagram Story an: "Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle. Mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde."

In ihrer Instagram Story zeigt sie sich nun glücklich mit Ennesto, schlägt aber auch ernste Töne an. So sehr sie auch ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lassen wollte, diese Phase hätte sie gerne länger privat gehalten, weil sie "diese ersten kleinen Schritte erst einmal für mich gehen wollte". Das habe jetzt nur ein paar Monate geklappt, aber sie bedankte sich bei allen, die ihr Glück wünschen.