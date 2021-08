Allgemein | STAR NEWS

Danni Büchner hat schon wieder Stress: Tochter Joelina eilt zu Hilfe

DE Deutsche Promis - Danni Büchner (43) hat nicht nur Freund*innen im 'Promi Big Brother'-Haus. Ina Aogo (32) heult sich ihretwegen die Augen aus. Aber zum Glück kann sich die vierfache Mutter auf ihre Familie verlassen. Tochter Joelina Karabas (21) steht voll hinter ihr.

"Mama macht es bei Promi Big Brother ganz toll"

Die junge Frau findet es super, wie ihre Mutter in der Reality-Show herüberkommt: "Mama macht es bei 'Promi Big Brother wirklich ganz toll", betonte die stolze Tochter gegenüber 'Bild'. "Sie ist locker, lustig und offen – so wie wir, ihre Freunde und ihr näheres Umfeld, sie kennen." Die Wahl-Mallorquinerin, die auf Instagram fast 50.000 Follower sammeln konnte, sieht die Schuld bei den anderen, die nicht ehrlich zu ihrer Mutter seien. "Wenn man einen Menschen verurteilt, ohne ihn zu kennen, zeugt das einfach von einem schwachen Charakter." Da dürfte aber sicher auch die rosarote Familiebrille eine Rolle spielen - schließlich ist es nicht Dannis erste Reality-Show und bislang konnte sie die Zuschauer nie so recht überzeugen.

Danni Büchners Ex hat eine Neue

Noch ist Danni Büchner im Promi-Haus und dürfte die Zeit nicht richtig genießen. Dabei weiß sie noch nicht einmal, dass sie auch bei den Zuschauern schon wieder nicht so gut ankommt wie gehofft. Und es gibt noch weitere unschöne Neuigkeiten für sie. Sollte sie irgendwann die Realityshow verlassen, dürfte es sie nicht freuen, dass ihr Exfreund Ennesto Monté (46) eine Neue hat. Jedenfalls turtelte er in einem Instagram-Video mit einer unbekannten Dame. Stress im 'Promi Big Brother'-Haus und der Ex im Glück - Danni Büchner hat keinen Spaß, aber zumindest eine sie voll unterstützende Familie. Das ist doch schon einmal etwas.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress