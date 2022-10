Allgemein | STAR NEWS

„Dankbar, am Leben zu sein“: Neue Doku über Selena Gomez

DE Showbiz - "Sei einfach, wer du bist, Selena", beginnt der Trailer, den Selena Gomez (30) am Montag (10. Oktober) der Weltöffentlichkeit vorstellte — rechtzeitig zum World Mental Health Day. Er gibt einen Vorgeschmack auf eine neue Doku über die Sängerin und Schauspielerin.

Angststörungen, Depressionen, schwere Krankheiten

In 'My Mind & Me' wird das Multitalent über seine vielen gesundheitlichen Probleme sprechen, sowohl körperlicher als auch seelischer Natur. So leidet Selena an der Autoimmunerkrankung Lupus, die dazu führte, dass sie 2017 eine Spenderniere erhielt. Zudem hatte die Amerikanerin in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Angststörungen und Depressionen. Im Teaser für die neue Reihe fährt Selena fort: "Niemanden kümmert es, was du machst, es geht einfach darum, wer ich bin, dass ich OK damit bin, wo ich bin. Ich bin dankbar, am Leben zu sein."

Selena Gomez will anderen helfen

Selena Gomez fuhr fort: "Lasst mich eines versprechen: Ich werde aufhören, so zu leben. Wie kann ich lernen, wieder meinen eigenen Atem zu atmen? Mein ganzes Leben lang, seit ich ein Kind war, habe ich gearbeitet. Ich will gar nicht super-berühmt sein, aber ich weiß, wo ich schon mal hier bin, werde ich das ausnutzen, um Gutes zu tun." Der 'Only Murders In The Building'-Star will mit seinem Namen dafür sorgen, dass Mental Health ebenso viel Beachtung findet wie körperliche Gebrechen.

Obwohl Selena seelisch davon profitiert, mit ihren Fans zusammen zu sein, hat sie immer wieder das Gefühl, am so genannten Hochstapler-Syndrom zu leiden. "Dass ich nicht gut genug bin. So habe ich mich oft gefühlt, als ich aufwuchs. Doch ich bin noch immer hier, und werde was immer ich habe dafür nutzen, jemand anderem zu helfen." 'Selena Gomez: My Mind & Me' läuft am 4. November auf Apple TV+ an.

