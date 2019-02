Allgemein | STAR NEWS

Daniela Büchner: So geht es ihr drei Monate nach dem Tod von Jens Büchner

Reality-TV-Star Jens Büchner (†49) hat nach seinem Tod seine Frau Danni (41) und die beiden gemeinsamen Zwillinge zurückgelassen. Sind nach drei Monaten schon die ersten Wunden geheilt?

Erste Videobotschaft

Jens Büchners Tod hat Danni ins Chaos gestürzt. Der Entertainer war vor drei Monaten an den Folgen von Lungenkrebs überraschend in einem Krankenhaus auf Mallorca verstorben. Seine Fans hatten nichts geahnt – erst als Danni wenige Tage vor seinem Tod eine kryptische Botschaft über Jens’ schlechten Gesundheitszustand teilte, begannen sie sich Sorgen zu machen. Für Danni ist es eine schwere Zeit – sie ist nicht nur alleinerziehende Mutter und muss sich um fünf Kinder kümmern, sie braucht auch Zeit zum Trauern. Ist es ihr gelungen, einen Teil des Schmerzes zu verarbeiten und sich etwas zurückzuziehen? In einer von ‘RTL’ veröffentlichten Videobotschaft erklärt sie: "Wir haben uns ein bisschen erholt, aber trotzdem ist es alles noch sehr neu und wir müssen schauen, wie es weitergeht. Und auch beruflich müssen wir schauen, was da noch auf uns zukommt."

Für den guten Zweck

Freunde von Jens und Danni wollen aber nicht tatenlos zusehen, wie die Witwe nur Dinge auf sich zukommen lässt. Sie wollen anpacken. So soll am 23. Februar ein Benefiz-Konzert von Jens’ Freunden in Essen stattfinden, dessen Erlöse an die beiden Zwillinge gehen soll. Danni ist sichtlich gerührt von dieser Geste: "Natürlich haben wir auch von dem Konzert gehört, das in zwei Wochen stattfindet. Ich möchte mich bei jedem einzelnen Künstler bedanken, der dort für meinen Mann auftritt. Ich weiß, er wird den Himmel rocken, er wird es lieben. Vielleicht werde ich auch dabei sein." Derweil hat sich Danni ein Tattoo in Gedenken an ihren Mann stechen lassen. Auf ihrem rechten Arm schwebt nun eine Feder.

