Allgemein | STAR NEWS

Jens Büchner: Dannis bewegende Geburtstagsgrüße

DE German Stars - In nicht einmal drei Wochen jährt sich Jens Büchners Tod bereits zum zweiten Mal. Der Sänger und Reality-Star ('Goodbye Deutschland) war im Alter von nur 49 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca an Lungenkrebs gestorben.

Immer Zeit für Jens

Er hinterließ seine Witwe Daniela Büchner (42) und eine umfangreiche Kinderschar, darunter die mittlerweile vierjährigen Zwillinge Diego und Jenna. Seitdem schlägt Danni sich gemeinsam mit den Kids unter südlicher Sonne durch, was gerade in den Zeiten der Pandemie nicht immer einfach ist. Das Café Faneteria, das sie in auf der Baleareninsel betreibt, ist seit der Pandemie geschlossen, die gesamte Saison fiel ins Wasser. Doch für eines bleibt bei Danni immer Zeit: das Gedenken an ihren verstorbenen Mann, mit dem sie gemeinsam nach Mallorca auswanderte.

Daniela Büchners Liebeserklärung

Am Freitag (30. Oktober) wäre Jens 51 geworden, und auf Instagram schüttete Daniela ihr Herz aus: "Was soll ich sagen außer 'Happy Birthday' egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst ICH LIEBE DICH..... DU warst/BIST der einzigste Mensch, der so verrückt war, der so mutig war, Wege zu gehen, die FAST nicht zu bewältigen waren." Sie fügte hinzu, wie sehr die Zwillinge ihm ähneln würden: "Sie haben so so viel viel von dir und ihren Geschwistern, ICH vermisse dich so in so vielen Situationen, unser Sohn spielt Fußball, so wie du es dir immer gewünscht hast." Eins ist klar: In Daniela Büchners Herzen lebt Jens weiter.