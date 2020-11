Allgemein | STAR NEWS

Danni und Jens Büchner: Am 2. Todestag kommen die Erinnerungen wieder

DE German Stars - Sein Tod vor zwei Jahren schockte selbst diejenigen, die sich nicht zum Kreis seiner Fans zählten: Am 17. November 2018 starb Jens Büchner auf Mallorca im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs.

Faneteria aus dem Nichts aufgebaut

Zurück blieb seine Ehefrau Daniela (42) und eine große Kinderschar, darunter die mittlerweile vierjährigen Zwillinge Diego und Jenna. Die verbliebene Familie des Kult-Auswanderers, der dem TV-Publikum vor allem aus der Auswanderer-Doku 'Goodbye Deutschland' ein Begriff war, musste sich fortan allein in Mallorca durchschlagen. Doch Danni zeigte es allen, die der Ansicht waren, dass sie ohne Jens unter südlicher Sonne keine Chance habe: Sie führte das gemeinsame Café Faneteria zum Erfolg, etablierte sich allmählich auf der Insel.

Daniala Büchner blickt zurück und nach vorn

Am Montag (16. November), dem Vorabend von Jens' zweijährigem Todestag, erinnerte Danni mit einem emotionalen Posting auf Instagram erneut an ihren verstorbenen Mann. "DU FEHLST UNS SO SEHR. Du warst mein größter Halt, meine größte Stütze & nun kämpfe ich mich seit 2 Jahren alleine durch", schrieb sie dort neben einer Reihe von Fotos aus glücklichen Tagen und fügte hinzu: "ICH gefühlt gegen den Rest der Welt. WIR waren ein Team." Vielleicht muss Danni aber bald nicht mehr ganz allein mit den Kids gegen den Rest der Welt kämpfen.

Im RTL-Interview deutete die Reality-Queen an, dass sie jemanden kennengelernt habe, das Ganze befinde sich aber noch im Anfangsstadium. "Es gibt jemanden, wo wir gerade eine freundschaftliche Basis aufbauen und uns näher kennenlernen", so Daniela Büchner. Es ist ihr zu gönnen.