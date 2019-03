Allgemein | STAR NEWS

Daniela Büchner: “Meine Arbeit ist die Veröffentlichung meines Lebens”

Seit dem Tod von Jens Büchner (†49) im November letzten Jahres hat sich im Leben von Ehefrau Daniela Büchner (41) viel verändert. Sie muss sich alleine um die Kinder kümmern und auch das Café, das sie zusammen mit ihrem Mann betrieb, im Alleingang am Laufen halten. Trotzdem gibt der TV-Star nicht auf und will weitermachen – auch mit der Fernsehkarriere, die zu Lebzeiten von Jens eine wichtige Rolle im Leben der Eheleute spielte.

Spenden werden gerecht verteilt

Im 'Closer'-Interview erklärt Daniela über die schwierige Zeit für ihre Familie: "Uns geht es so okay, wir versuchen, uns an die neue Lebenssituation zu gewöhnen. Ich versuche, meinen Alltag gerade umzuorganisieren, sodass es für die Kinder und mich aufwärts geht. Früher war mein Mann immer eine große Hilfe, und wir haben uns den Alltag geteilt."

Jens war Vater von acht Kindern, zu deren Gunsten nach dem Tod des Musiker ein Benefizkonzert veranstaltet wurde. Den Erlös ließ Daniela nach der Veranstaltung gerecht verteilen. Die 41-Jährige versucht nun, weiterhin ihrer Arbeit nachzugehen – auch weil ihre Familie sie braucht.

"Rund um die Uhr in der Öffentlichkeit"

"Ich gehe natürlich arbeiten wie jeder andere Mensch auch. Mein Job im Fernsehen mag für einige Betrachter keine richtige Arbeit sein und sicherlich ist die Arbeit im Supermarkt an der Kasse eine andere und vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so toll wie mein Job", erklärt der TV-Star über seinen Alltag, den nicht alle Menschen nachvollziehen könnten. Trotzdem sei es für Daniela Büchner ein Vollzeitjob, den sie nach dem Tod von Jens nicht aufgeben wird: "Durch die Präsenz im TV stehe ich quasi rund um die Uhr in der Öffentlichkeit und habe eigentlich nie Feierabend. Meine Arbeit ist die Veröffentlichung meines Lebens."

