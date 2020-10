Allgemein | STAR NEWS

Daniela Büchner: Im Visier der “Instagram-Polizei”

DE German Stars - So hatte sich Daniela Büchner (42) ihre Rückkehr aus dem grauen Deutschland nach Mallorca bestimmt nicht vorgestellt. Als die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (†49) am Mittwoch (28. Oktober) wieder unter südlicher Sonne landete, musste sich gleich bei der Polizei melden.

Minderjährige Kinder allein zu Haus

In ihrer Instagram Story erzählte die Wahl-Mallorquinerin, wie es dazu kam: "Die Instagram-Polizei war wieder unterwegs, hat Jada mir gerade erzählt." Sie habe am Nachmittag bei der Guardia Civil vorbeischauen müssen, nachdem jemand die Gesetzeshüter auf eine vermeintlich heiße Fährte geführt hatte, wie Danni weiter berichtete: "Stellt euch vor, da hat irgendein mutiger Instagram-Freak angerufen und hat den Tipp gegeben, dass hier minderjährige Kinder alleine zuhause sind."

Daniela Büchner versteht es nicht

Dabei sind in Dannis Kinderschar bereits zwei Volljährige, die sehr gut auf ihre Geschwister aufpassen können. Das konnte Daniela Büchner dann zum Glück auch umgehend klarstellen. Auch der Polizei war die Zwischenfall unangenehm: "Die fanden es auch ein bisschen peinlich, dass sie hier nachgefragt haben." Für den Social-Media-Nutzer oder -Nutzerin, der/die sie angeschwärzt hatte, hatte Danni dann auch deutliche Worte. Das Ganze sei doch nur "dumm". "Manchmal kann man sich das einfach nicht vorstellen, wie nervig manche Leute sind…ich weiß gar nicht, warum ihr euch die Mühe macht…unfassbar." Die echte Polizei hat wahrlich besseres zu tun — bleibt also zu hoffen, die übereifrige Instagram-Polizei Daniela Büchner künftig in Ruhe lässt.