Daniela Büchner gönnt sich eine Mama-Auszeit

DE German Stars - In den letzten zwölf Monaten hat Daniela Büchner (41), Witwe von Sänger und Reality-Star Jens Büchner (†49), viel durchgemacht. Ihr Ehemann war letzten November an Krebs gestorben, seitdem hat sie mit ihren fünf Kindern und ihrem Café Faneteria, das sie gemeinsam mit Jens vor rund einem Jahr auf Mallorca eröffnet hatte, alle Hände voll zu tun.

Daniela Büchner geht feiern

Da ist es umso wichtiger, auch mal eine kleine Auszeit einzulegen, um auf andere Gedanken zu kommen und Energie zu tanken. Und genau das hat Daniela am Samstagabend auch getan: Sie besuchte mit einigen Freundinnen die 'Starpress Media Night' in Palma und hatte dafür einen Babysitter engagiert. "Also, ich gönne mir das sehr selten, gerade nachdem was passiert ist. Aber ich merke, das tut mir gut, das ist Seelenbalsam", so die fünffache Mutter gegenüber 'RTL'. "Die Nannys sind schon seit 16 Uhr bei uns, weil ich habe langsam angefangen mit den Zwillingen. Sie haben jetzt ein Alter, wo sie verstehen, wenn Mama geht."

Das braucht jede Mama

Wie wichtig diese kurze Mama-Auszeit und der gemeinsame Abend mit ihren Freundinnen für sie ist, erklärt sie weiter: "Sie geben mir Kraft, sie geben mir Seelenbalsam, wir lassen es krachen. Das ist einfach schön, das ist wichtig, das braucht jede Mama." Und das sei ihr auch gegönnt, schließlich stehen ihr einige Ereignisse im Herbst bevor, die sicher nicht einfach sein werden. "Es stehen noch große Momente vor uns. Der Geburtstag meines Mannes, sein Todestag. Das wird sehr familiär", so Daniela Büchner.

