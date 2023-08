Allgemein | STAR NEWS

Da staunten Fans nicht schlecht: Ed Sheeran jobt im Lego-Geschäft

DE Showbiz - Die Mall of America in Minneapolis ist ein Einkaufszentrum der Superlative. 520 Stores auf vier Ebenen warten auf shopping-begeisterte Kundschaft, ein echtes Einkaufsparadies, in dem es kaum etwas gibt, was es nicht gibt. Dennoch staunten die Leute nicht schlecht, als am Wochenende ein sehr bekanntes Gesicht im Lego-Shop auftauchte. Ed Sheeran (32) legte eine Schicht zwischen den bunten Klötzchen ein.

Schicht zwischen Bausteinen

Ganz so random, wie man vielleicht annehmen könnte, ist dieser unerwartete Auftritt natürlich nicht, schließlich schrieb der Sänger schon 2011 seinen Song 'Lego House'. Unvergessen ist dabei auch das dazugehörige Video mit 'Harry Potter'-Star Rupert Grint. Am Sonnabend (12. August) trat Ed im U.S. Bank Stadium in Minneapolis auf und schaute zuvor in der Mall vorbei, um sich als so genannter Brick Specialist zu betätigen. Dabei trug er eine gelbe Schürze und beriet Kund*innen bei der Auswahl ihrer Bausätze.

Zum Schluss ein Song von Ed Sheeran

Dazu schrieb Ed Sheeran fleißig Autogramme und signierte auch einige der verkauften Sets. Ein Promo-Termin, den der Brite sicher gern wahrnahm, denn er ist seit seiner Kindheit ein großer Lego-Fan. Vor Ort zeigte der den Fans auch seinen liebsten Bausatz: Die Lego-Ritterburg. Klar, dass der Sänger nicht davonkam, ohne noch einmal zur Gitarre zu greifen: Vor dem Laden spielte er zum Abschluss seiner Schicht seinen Hit 'Lego House', bevor er zu seinem eigentlichen Konzert abfuhr. Ed Sheeran ist noch bis Ende September in den USA auf Tour.

Bild: M10s/TheNews2/Cover Images