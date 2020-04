Allgemein | STAR NEWS

Corona-Lockdown: Charlize Theron spendet für Opfer häuslicher Gewalt

DE Showbiz - Die Schauspielerin Charlize Theron (44) und ihre Stiftung, das Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), wollen eine Million Dollar (rund 926.000 Euro) an hilfsbedürftige Menschen während der Coronavirus-Krise und des Lockdowns spenden. "Während dieser beispiellosen globalen Krise wird uns gesagt, wir sollen in der Sicherheit unserer Häuser Schutz suchen - aber was ist, wenn unsere Häuser nicht sicher sind?", schreibt die Schauspielerin auf Social Media. "Für die Millionen von Frauen und Kindern auf der ganzen Welt, die mit ihren Peinigern eingeschlossen sind, kann das Zuhause gefährlich sein."

Charlize Theron kämpft für Opfer häuslicher Gewalt

Im Kampf gegen häusliche Gewalt während der Covid-19-Krise hat sich Charlize Theron nun mit CARE und der Entertainment Industry Foundation für die Initiative #TogetherForHer zusammengetan. "Mein Team stellt 1 Million US-Dollar für Covid-19-Hilfsmaßnahmen bereit. 500.000 US-Dollar sind speziell für unsere Kampagne #TogetherForHer vorgesehen, um Frauen durch die Bereitstellung von Geldern und Ressourcen für vertrauenswürdige Schutzräume gegen häusliche Gewalt auf der ganzen Welt zu schützen."

Anschließend fordert der Filmstar seine Anhänger auf, ihrem Beispiel zu folgen und ebenfalls Geld zu spenden. "Unser Sammelruf lautet: Bitte zeigt mit uns gemeinsam, dass Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, nicht allein sind - wir stehen hinter ihnen, mit ihnen, für sie, #TogetherForHer."

Stars helfen

Charlize Theron ist nicht der einzige Star, der sich für Opfer häuslicher Gewalt während des Lockdowns zu engagiert: Auch Rihanna hat sich kürzlich mit Twitter-CEO Jack Dorsey für eine Spende in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar (3,9 Millionen Euro) zusammengetan, die mithilfe einer Initiative des Bürgermeisters von Los Angeles, Eric Garcetti, hilfsbedürftigen Menschen zugute kommt.