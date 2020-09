Allgemein | STAR NEWS

Charlize Theron: Dior unterstützt ihre Stiftung

DE Showbiz - Die Oscar-Preisträgerin (45) gründete im Jahr 2007 das Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) mit dem Ziel, in ihrem Heimatland die Verbreitung von HIV zu bekämpfen. Schon seit geraumer Zeit unterstützt das Modehaus Dior die Schauspielerin in ihren Bemühungen und finanziert nun auch ein bevorstehendes Stipendienprogramm für junge, künftige Führungskräfte. Zudem rief das Fashion-Label nun die #Diorstandswithwomen-Kampagne ins Leben, in der zahlreiche Schauspielerinnen, Models und Aktivistinnen mitwirken, darunter auch Charlize selbst, Cara Delevingne und die chinesische Darstellerin Li Bingbing.

Charlize Theron hilft aufstrebenden Führungskräften

"Christian Dior Parfums unterstützt meine Stiftungs-Arbeit seit Jahren. Als das #Diorstandswithwomen-Projekt entwickelt wurde, hatte es die gleichen Werte wie das CTAOP-Projekt", erklärt Charlize im 'WWD'-Interview. "Die Geschichten dieser Frauen, die ihre unglaublichen Talente nutzen, um unsere Welt zu verbessern und die ihre Erfahrung und Leidenschaft anderen weitergeben möchten, ist genau das, was wir mit CTAOP versuchen und insbesondere mit dem neuen Stipendienprogramm. Dieses Bildungsprogramm soll den aufstrebenden Führungskräften von morgen helfen, die immer öfter junge Frauen sind."

Dior übernimmt die Studienkosten

Die gebürtige Südafrikanerin, die das Gesicht des Parfums J'adore der Luxusmarke ist, fügte hinzu, dass Dior die "kompletten Studienkosten" für 2021 übernimmt. Gemeinsam investieren sie in die Zukunft der jungen Leute, mit denen sie arbeiten. "Wir werden in der Lage sein, diesen außergewöhnlichen jungen Leuten zu helfen, ihre Flügel auszubreiten und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie tun werden. Es ist eine Quelle von immensem Stolz und großer Hoffnung für die Zukunft, die wir gemeinsam teilen ", freut sich Charlize Theron.