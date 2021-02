Allgemein | STAR NEWS

Charlize Theron: Was sich die Schauspielerin nach dem schrecklichen Pandemie-Jahr erhofft

DE Showbiz - Die meisten werden froh sein, dass 2020 hinter uns liegt. Auch wenn 2021 zurzeit noch nicht sehr viel besser aussieht, so glaubt Charlize Theron (45) dennoch, dass es Hoffnung gibt. Die Schauspielerin ('Mad Max: Fury Road') sieht in der Pandemie die Chance für einen Neuanfang, wie sie gegenüber 'Vanity Fair' betonte.

"Ich hoffe die Menschen wachen auf"

Gemeinsam mit ihren Kollegen lässt sie in der aktuellen 'Hollywood-Ausgabe' des Magazins das vergangene Jahr Revue passieren. "Es ist wirklich schwer, unter all den schrecklichen Ereignissen des letzten Jahres auszumachen, welches das Schlimmste war", gab der Star zu. "Sie waren alle ziemlich beschi****. Mit dem Virus klarzukommen und die menschlichen Verluste, die wir hinnehmen mussten … Das war wirklich alles beschi****." Doch man könne auch aus dem Erlebten lernen, glaubt sie. "Dieser Schmerz und das Leid, welches die People of Colour in meinem Freundeskreis durchmachen mussten … ich hoffe, die Menschen wachen auf."

Charlize Theron will den Wandel

Den Sturm auf das Kapitol im Januar bezeichnete Charlize Theron als "ziemlich traurig". Dennoch will sie sich davon nicht unterkriegen lassen und sieht in den Ereignissen der letzten 12 Monate auch eine große Chance für die Menschheit. "Der einzige Grund, warum ich im Moment den Eindruck habe, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist, ist der, dass aus diesem wirklich tiefen, tiefen, tiefen Schmerz und Leid die Erkenntnis kommt, dass wir so einfach nicht weitermachen können." Ob Charlize Therons hehrer Wunsch in Erfüllung geht?