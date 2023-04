Allgemein | STAR NEWS

Copyright-Streit: Hat Ed Sheeran für ‘Thinking Out Loud’ bei Marvin Gaye geklaut?

DE Showbiz - Ed Sheeran (32) sagte am Dienstag (25. April) vor dem Manhattan Federal Court aus, dass er für seine Ballade ‘Thinking Out Loud’ keine Elemente aus dem Marvin-Gaye-Klassiker ‘Let’s Get It On’ verwendete. Die Erben von Ed Townsend, der den Song 1973 zusammen mit Gaye komponierte, hatten dem britischen Popstar ('Shape of You') Copyright-Verstöße vorgeworfen.

Ed Sheeran vor Gericht

In ihrer Klage behaupteten die Kläger, dass ‘Thinking Out Loud’ in Teilen bei ‘Let’s Get it On’ abgekupfert sei. Ed Sheeran bestritt dies: "Wenn ich getan hätte, was Sie mir vorwerfen, wäre ich ein Idiot, mich vor 20.000 Leuten auf eine Bühne zu stellen", erklärte er. "Ich bin der Überzeugung, dass die meisten Popsongs aus Elementen entstehen, die seit hunderten von Jahren frei verfügbar sind." Zwar habe er ‘Let‘s Get It On’ mal in einem ‘Austin Powers’-Film gehört, als er noch jünger war, aber ‘Thinking Out Loud’ habe nichts mit dem anderen Song zu tun. Tatsächlich hätten er und seine Mitkomponistin Amy Wadge sich über seine Großeltern unterhalten und so sei seine Ballade entstanden.

Klägerin möchte das Vermächtnis ihres Vater schützen

Der Copyright-Stress habe dazu geführt, dass Ed Sheeran und Amy Wadge nicht mehr über ‘Thinking Out Loud’ redeten: "Ehrlich gesagt, diese ganze Sache hat mich abgetörnt." Sheeran ist bekannt dafür, dass er während seiner Konzerte beliebte Songs wegen ihrer ähnlichen Akkorde in seine Songs mixt. Seinen Prozessgegnern sagte er: "Ich habe das Gefühl, sie möchten nicht, dass ich antworte, weil das, was ich sagen werde, ganz schön viel Sinn ergibt." Ed Townsends Tochter Kathryn Griffin Townsend sagte am gleichen Tag aus und betonte, sie sei kein "Copyright-Troll" und wolle einfach nur versuchen, "das Vermächtnis meines Vaters zu schützen". Ed Sheeran wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut aussagen müssen.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Images