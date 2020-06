Allgemein | STAR NEWS

Coming-out: Lady Gaga bewegt von der Geschichte ihres Fans

DE Showbiz - Als Lady Gaga (34) mit ihrem Freund, dem IT-Unternehmer Michael Polansky (41), in Malibu über einen Markt bummelte, wurde sie von einem Fan angesprochen. Doch wie Shannon McKee (27) gestern (18. Juni) in der US-Fernsehshow 'Today on Thursday' gestand, hatte sie den Popstar ('Rain On Me') zunächst gar nicht erkannt.

Lady Gaga bummelte unerkannt

Shannon gestand, dass es die Jacke von Lady Gaga war, die ihre Aufmerksamkeit erregt hatte, und dass sie dem Star eigentlich nur von Frau zu Frau ein Kompliment machen wollte und ihr deshalb in einen Laden folgte. "Ich ging rüber und sagte 'Hey, die Jacke, die du anhast, ist echt badass (deutsch: krass)'. Sie sagte 'danke'. Irgendwie erkannte ich die Stimme, aber ich spreche eigentlich keine Promis an", erinnerte sich Shannon im TV-Interview. Sie hatte das Geschäft schon wieder verlassen, als sie sich an etwas erinnerte und "spürte, dass sie diese Geschichte von mir hören sollte". Darum kehrte sie in das Geschäft zurück und sprach die Popsängerin erneut an.

Mut zum Coming-out dank Lady Gaga

"Ich sagte 'Hey, du bist Lady Gaga, oder? Mein bester Schulfreund war ein riesiger Fan von dir. Und du bist der Grund, warum er mir sagte, dass er schwul ist. Und seine ersten fünf Tattoos sind alle dir gewidmet, und mein Bruder hatte kürzlich auch sein Coming-out mir gegenüber. Darum wollte ich dir einfach nur danken, dass du so eine unglaubliche Unterstützung bietest'", erklärte sie.

Da Lady Gaga mit ihrem Freund unterwegs war und nicht für Fotos posieren wollte, revanchierte sie sich für Shannons tolle Geschichte mit einem Geschenk und ebenfalls einem Kompliment. Sie zog ihre Jacke aus und reichte sie dem Fan mit den Worten: "Du mochtest meine Jacke so gern. Sie gehört dir. Zieh sie gleich an. Jetzt kannst du damit badass sein."

Diese unvergessliche Begegnung kam nur ans Tageslicht, weil Paparazzi die Begegnung fotografierten. Die Bilder zeigen eine überglückliche Shannon und eine lässige Lady Gaga, die ihren Bummel lediglich im schwarzen Sport-BH fortsetzte.