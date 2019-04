Allgemein | STAR NEWS

Christoph Maria Herbst: Wird Bernd Stromberg jemals zurückkehren?

Christoph Maria Herbst (53) weiß, dass Millionen Menschen nur darauf warten, bis er entweder im Fernsehen oder im Kino noch einmal als Bernd Stromberg zu sehen ist. Tatsächlich freut er sich aber, nach dem Aus der Serie die Zeit für neue, spannende Projekte zu haben.

Vielleicht, aber nicht jetzt

Im Gespräch mit 'swp.de' erklärt der Star, momentan noch stark genug zu sein, den Bitten um eine Rückkehr Bernd Strombergs nicht nachzukommen: "Ich bekomme mehrfach in der Woche Mails, in denen ich gebeten werde, den Bernd von den Toten auferstehen zu lassen, aber noch habe ich die Kraft, zu widerstehen. Denn dafür mache ich ja andere tolle Sachen wie 'Merz gegen Merz' oder voriges Jahr den Kinofilm 'Der Vorname', für die ich sonst vielleicht keine Zeit hätte. Aber sollte mir ein Drehbuch zugeschickt werden, dessen Hauptfigur Bernd Stromberg wäre, würde ich das nicht gleich in den Schredder schmeißen."

Christoph Maria Herbst wird ernster

Bei 'Merz gegen Merz' handelt es sich um eine neue ZDF-Serie, in der Christoph Maria Herbst und Annette Frier (45) ein Ehepaar spielen, das sich scheiden lassen will. Geschrieben wurde das neue Projekt von 'Stromberg'-Entwickler Ralf Husmann (54), der sich mit 'Merz gegen Merz' ernsten Themen zuwendet. Genau das weiß Christoph zu schätzen, wie er fort fährt: "Es ist wieder mehr eine Tragedy als eine Comedy. Ralf Husmann bedient sich ja grundsätzlich bei Themen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben und wo man nicht a priori sagen würde: 'Haha, das ist ja saukomisch: Demenz, Scheidung, ich lach jetzt schon!' Das sind heiße Eisen, an die sich viele andere Komödienautoren nicht herantrauen." Das ZDF habe Ralf und Christoph aber machen lassen – und eine zweite Staffel sei auch bereits in Arbeit. Da ist wohl demnächst keine Zeit, Bernd Stromberg wieder aufleben zu lassen.

