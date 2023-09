Allgemein | STAR NEWS

Christoph Maria Herbst: Warum er ganz anders ist als Stromberg

DE Deutsche Promis - Christoph Maria Herbst (57) spielt mit Figuren wie Stromberg und aktuell mit Erik Merz in 'Merz gegen Merz' immer wieder Männer, die es sich selbst und anderen nicht leicht machen. Der Schauspieler sieht sich selbst nicht so und mag es, wenn die Rollen so weit weg von seiner Persönlichkeit sind.

Gesellschaft ist gefühlvoller geworden

Der Wuppertaler ist nämlich nach eigenen Angaben mit sich und seinen Gefühlen im Reinen und findet, dass auch die Gesellschaft dazugelernt hat. "Über Gefühle hat man nicht viel gesprochen in der vergangenen Generation", befand der Star im Gespräch mit 'Redaktionsnetzwerk'. "Unsere Gesellschaft ist zum Glück viel gefühliger und offener geworden. Das halte ich auch für wichtig, weil wir Menschen schon genug mit uns herumschleppen." Das bedeutet aber nicht, dass er in Beziehungen keine klaren Ansagen haben möchte. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es eben nicht mehr: "Ich mochte es immer, wenn man einen klaren Cut macht."

Christoph Maria Herbst setzt auf Atmung in Konflikten

Aber bevor es zu einem drastischen Schritt wie eine Trennung kommt, gibt es immer wieder Möglichkeiten, gut mit Konflikten umzugehen. Christoph Maria Herbst ist seit 2012 mit seiner Frau Gisi verheiratet und wenn es dann mal knatscht und es zu eskalieren droht, hat er einen Tipp. "Erst mal ruhig bis zehn zählen hilft tatsächlich", befand er gegenüber der 'Luxemburger Wort'. "Meistens ist ein ehelicher Disput ja auch nur ein Nebenkriegsschauplatz, weil man gerade selber eine persönliche Baustelle hat und das Ganze auf sein Gegenüber projiziert." Der Fernsehstar beteuert, dass es nicht allzu viele Konflikte gebe, dafür hätten er und seine Liebste auch zu viele Gemeinsamkeiten, dass es zu großen Reibereien kommen könnte. "Die Art und Weise, wie wir ins Leben gucken, nämlich optimistisch und mit viel Humor", hält er für sehr wichtig. "Ich habe in meiner Partnerin außerdem jemanden gefunden, der sehr klug und geistvoll ist." Denn es gibt etwas, was ihn auf die Palme bringt. "Dummheit kann ich nicht ertragen", stellte Christoph Maria Herbst klar.

Bild: Gregor Fischer/picture-alliance/Cover Images