Christoph Maria Herbst: „Bislang hat sich Reue noch nicht eingestellt“

DE Deutsche Promis - Christoph Maria Herbst (57) ist seit zwölf Jahren mit seiner Frau Gisi verheiratet. Der Schauspieler ('Stromberg') und seine Liebste haben keinen Nachwuchs in die Welt gesetzt und das drängt bei Interviews Fragen auf.

Das Leben ist kein Schwarz-Weiß-Film

Die pariert der Wuppertaler aber immer gekonnt. "Bislang hat sich Reue noch nicht eingestellt", erzählte er ‘t-online.de’. "Das war eine Entscheidung oder auch Nicht-Entscheidung, die sich so ergeben hat, die anscheinend genauso richtig war." Aber auch auf die Frage, ob es mit Kindern nicht schöner wäre, hat er eine Antwort. "Diesen Konjunktiv gibt es nicht in meinem Leben, weil ich viel zu sehr im Indikativ lebe. Ich weiß nicht, was ich verpasse, weil ich ja keine Kinder habe." Auch den oft gesagten Satz, dass Kinder das Leben bunter machen, lässt er so nicht an sich ran. "Ich habe auch so das Gefühl, dass mein Leben kein Schwarz-Weiß-Film ist."

Christoph Maria Herbst denkt an die nachgeborene Generation

Aber auch wenn er keine eigenen Kinder hat, so hat Christoph Maria Herbst die nachkommenden Generationen im Blick, wenn er seinen Teil für den Umweltschutz beiträgt. "Ich esse kein Fleisch, seit sieben Jahren fahre ich ein hundertprozentiges Stromauto, war da also Pionier. Dieses Auto wird ausschließlich mit nachhaltiger Energie betankt. Ich versuche überwiegend mit dem Zug zu fahren, also lauter diese Dinge, die geradezu auf der Straße liegen."

Solche Sachen würde seine Serienfigur Stromberg nie tun. Die Comedy-Reihe hat den Darsteller berühmt gemacht und auch heute, fast zehn Jahre, nachdem er den Griesgram in den Fernsehhimmel geschickt hat, wird er noch auf ihn angesprochen. "Mein Gott, wir haben fünf Staffeln und noch einen Crowdfunding-Kinofilm gedreht", lacht er im Gespräch mit 'watson.de'. "Herrlich. Und 'Stromberg' hatte nie die meisten Fans, aber immer die besten. Da habe ich dann die Reißleine gezogen, weil ich das Gefühl hatte, das lässt sich jetzt nicht mehr toppen. Das war genau der richtige Moment", befand Christoph Maria Herbst.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images