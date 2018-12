Allgemein | STAR NEWS

Chris Pratt: Männerabend mit Patrick Schwarzenegger

Chris Pratt (39) datet Katherine Schwarzenegger (29).

Doch der Schauspieler ('Guardians of the Galaxy') kommt nicht nur mit der Autorin gut klar, er hat auch ein gutes Verhältnis zu ihrem Bruder. Da ist es kein Wunder, dass Chris Pratt und Patrick Schwarzenegger auch gern mal gemeinsam um die Häuser ziehen. Auf Instagram veröffentlichte der 'Jurassic World'-Star ein Video, in dem die beiden Männer im Staples Center in Los Angeles ein Basketballspiel der Los Angeles Clippers gegen die Toronto Raptors anschauen. "Ich bin hier mit Patrick. Ein Spiel der Clippers. Wir werden ihnen helfen, die Raptoren zu zähmen," kommentiert Chris Pratt in Anspielung auf seine Rolle in den Dino-Filmen. Auf einem Foto ist Patrick zu sehen, dem ein Spieler seinen Hintern ins Gesicht hält. Chris Pratt scherzt in der Bildunterschrift: "Wir sind so nah dran, man kann die Action riechen". Die Unterstützung half jedoch wenig, denn die Clippers verloren mit 99:123. Chris Pratt und Patricks Schwester Katherine Schwarzenegger sind seit Juni 2018 ein Paar. Die Geschwister gingen aus der Ehe von Politiker und Muskelmann Arnold Schwarzenegger (71) und seiner ehemaligen Frau, der Journalistin Maria Shriver (63) hervor. Die wiederum ist eine Nichte des 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy (†46). Chris Pratt hat sich also amerikanischen Adel geangelt — und scheint mit der neuen Familie bestens klarzukommen.

