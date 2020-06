Allgemein | STAR NEWS

Chris Hemsworth: Versöhnung mit Australiens Ureinwohnern

DE Showbiz - Chris Hemsworth (36) hat ein Zeichen gegen Rassismus weltweit gesetzt. Am Dienstag (2. Juni) nahm der Schauspieler ('Avengers: Endgame') am so genannten Blackout Tuesday teil und postete ein schwarzes Quadrat, um seine Solidarität mit Black Lives Matter zu zeigen.

Versöhnungswoche Down Under

Doch nicht nur in den USA ist der Rassismus ein tief in der Gesellschaft verwurzeltes Problem, wie der Star weiß, denn auch in seiner Heimat Australien gibt es seit Jahrhunderten Probleme. Das bewog Chris zu einem weiteren Instagram-Posting am Folgetag, mit dem er auf die 'National Reconciliation Week' aufmerksam machte. In dieser Versöhnungswoche wird versucht, Brücken zwischen den indigenen Völkern Australiens und der weißen Bevölkerung zu schlagen. "Ich stehe voll und ganz hinter BlackLivesMatter", schrieb der Thor-Darsteller.

Chris Hemsworth wünscht sich gleiche Chancen für alle

Chris Hemsworth fuhr fort: "Ganz besonders vor dem Hintergrund dessen, was zurzeit in den USA passiert und weil es National Reconciliation Week hier in Australien ist, möchte ich auch meine Unterstützung für Australiens First Nations People betonen. Ich stehe mit Solidarität, Mitgefühl und Liebe hinter ihnen." Der dreifache Vater sprach davon, dass in einem gerechten Land die Kinder australischer Ureinwohner und der Torres Strait Islander die gleichen Chancen und Möglichkeiten im Leben haben sollten wie die der Einwanderer. Davon würden letztlich alle Australier profitieren, so Chris Hemsworth.